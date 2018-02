Skeleton kolib kogu tootmise Saksamaale

Kiiresti kasvav superkondensaatorite tootja Skeleton kolib suvel kogu oma tootmise Saksamaale Dresdenisse. Skeleton ekspordib peaaegu kogu oma toodangu ning kolimise taga on soov viia tootmine sinna, kus on kliendid, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Idufirmast välja kasvanud Skeleton on täna üks Euroopa juhtivaid energiasalvestite tootjaid. Ettevõtte käive kasvas möödunud aastal kolm korda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu töötab Skeletonis sadakond inimest, neist umbes kolmandik tootmisüksustes.

Osa tootmisest on juba praegu Saksamaal Dresdenis, kus ettevõte avas tehase möödunud aastal. Juulist kolib aga ettevõte kogu tootmise Saksamaale.

Viimsi tootmisüksuse paneb ettevõte kinni, kuid Eestisse jääb alles Skeletoni arendusüksus, kuhu ettevõte plaanib töötajaid juurde palgata.

"Eestis on plaanis aastal 2019 võtta tööle 20 uut inimest. Mis puudutab tootmisoperaatoreid, siis on selge, et kui tootmine on ühes kohas Saksamaal, siis see mõnevõrra väheneb ja me räägime siin tosinast inimesest," sõnas ettevõtte kaasasutaja ja juht Taavi Madiberk.