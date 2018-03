Brittide ja venelaste suhted on juba aastaid aina halvenenud ning nüüd on käes päris jääaeg. Suhete halvenemise verstapostid on olnud Krimmi okupeerimine ja annekteerimine, kui sinna sisenesid Vene registreerimismärkidega autod vene keelt kõnelenud relvastatud roheliste mehikestega, ning Ukraina idaosas sõjalise mässu õhutamine.