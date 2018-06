Skype Eesti uus juht: me pole ainult Skype’i arendajad, me tegutseme palju laiemalt

IT-sektoris räägitakse pidevalt tööjõupuudusest, kuid teil on kavas aasta jooksul palgata 60 inimest. Skype on alati palgamaksjate TOP-is esikohal, kuid kas hea palgaga on ka raske töötajaid leida?

Muidugi on raskusi. Arendajad otsivad mitmekülgset tööd ja paljud ei tea, millega me täpselt tegeleme. Minu uuel ametipostil on üks oluline eesmärk teavitada, et me ei tegele siin ainult Skype’iga, vaid töötame paljude Microsofti toodete kallal. Meil on väga palju võimalusi, mille taga seisab suur tugi ja ressurss. Oleme osa Microsoftist ja seega on võimalusi palju rohkem.

Olete Skype’is töötanud alates 2005. aastast ehk enne seda, kui ettevõte maha müüdi. Milline oli Skype toona?

Sattusin siia juhuslikult. Tuttav saatis mulle e-kirja, kutsudes mind Skype’i, aga meil läks spämmi kausta. Kaks kuud hiljem küsisid sama kirja saanud sõbrad, et noh, kas lähed Skype’i? Küsisin vastu: mis Skype’i? Otsisin meili üles, võtsin ühendust ja läksin intervjuule. Tollal oli Skype täiesti tundmatu alustav ettevõte ja see oli riski peale minek. Meil oli pisike korrus praeguse hoone kõrvalmajas, kus töötas 30–40 inimest. Täielik start-up! Esimene e-kiri, mis mulle tööl postkasti tuli oli: „Ärge sööge külmkapist toitu ära, sest siis peame kogu aeg juurde tooma. Toit on mõeldud inimestele, kes peavad koosolekuid.”