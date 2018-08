Skype toetab magistrandi tehisintellekti õpinguid Edinburgh’is 8000 euroga

Edinburgh’i Ülikoolis matemaatika ja füüsika bakalaureusekraadi omandanud Mari Liis Pedak jätkab magistriõpinguid samas ülikoolis, spetsialiseerudes tehisintellektile ja täpsemalt masinõppe uurimisele. Tehisintellekti valdkonda kuuluva masinõppe eesmärk on andmete põhjal välja töötada otsuseid ja ennustusi tegevaid algoritme. „Soovin jätkata masinõppega, sest mind paelub matemaatika selle taga. Lisaks huvitab mind see, kuidas integreerida meie teadmisi psühholoogiast ja neuroteadusest tehisintellekti arendamisesse,“ ütles Mari Liis Pedak.

Varasemalt on Mari Liis osalenud tudengisateliidi ESTCube projektis, samuti õppinud vahetusõpilasena California Ülikoolis Santa Barbaras.

Mari Liis Pedakut on tunnustatud ka mitmete preemiatega, näiteks võitis ta 2013. aastal oma gümnaasiumi uurimistööga Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil eripreemia parima töö eest keemia valdkonnas.

Skype’i välisõpingute magistristipendiumit on välja antud alates 2006. aastast ning selle abil on mainekates välisülikoolides teadmisi kogunud 15 Eesti noort. Stipendiumikonkurssi koordineerib HITSA IT Akadeemia programmi raames. „Rõõm on tõdeda, et stipendium on 12 aasta jooksul kaasa aidanud Eesti hariduse arengule – mitmed endised stipendiaadid on praeguseks tunnustatud teadlased ning annavad muuhulgas oma teadmisi edasi ülikoolides,“ ütles IT Akadeemia programmijuht Signe Ambre.