Skype'i ost negatiivses nimekirjas: Silicon Valley 5 küsimärkidega tehingut

Majandusajakiri Forbes reastas viis Silicon Valley suurtehingut, mille kohta investorid sooviks täna rohkem infot saada.

Ajal, mil mitmed suured tehnoloogiafirmad muudavad nime (Google Alphabetiks) või struktuuri (eBay lasi lendu oma PayPali divisjoni ning Hewlett Packard on samuti plaanimas olulisi muudatusi), on investoritel endiselt palju küsimusi varasemate tehingute kohta. Forbes pani ritta viis tehingut, mille puhul investoritel on küsimusi tekkinud. Jätame Eestiga seotud jutu viimaseks.

1. Facebook ning Instagram

Vahetult enne seda, kui Facebook läks börsile ostis Mark Zuckerberg 1 miljardi dollari eest Instagrami. Ta maksis 300 miljonit rahas ning 700 miljonit aktsiates. Instagrami loojast Kevin Systromist sai paugust miljardär.

Eelmisel kuul jõudis Instagram 400 miljoni kasutajani ning peagi hakkab see sisse tooma 3 miljardit dollarit aastas, ütlevad teadjad. Kuid Facebook ei anna oma aruannetes Instagrami majandustulemuste kohta peaaegu mitte mingit infot. Nad ei räägi ka selle laiemast rollist ettevõtte jaoks. Kui Facebook kasutajanumritest räägib, siis ei maini ta kunagi Instagrami.

2. eBay ja StubHub

2007. aastal toimunud StubHubi tehingut peetakse üheks suuremaks „rööviks" tehnoloogiasektori ajaloos. StubHub on tänaseks maailmas omal alal suurnimi. See toob eBayle kindlasti palju sisse, kuid millegi pärast ei soovi suurfirma neid numbreid eraldi välja tuua.

Loe veel

3. Google ja YouTube

Kui Google ostis 2006. aastal 1,65 miljardi dollariga YouTube'i siis sügasid paljud kukalt. Enam kui kümme aastat hiljem on sellest saanud hoiatav lugu sellest, kuidas ei tohiks müüa liiga vara.

Eelmisel kvartalil ütles äsja Google'i finantsjuhiks saanud Ruth Porat, et YouTube on nende ettevõtte peamine kasvumootor. Samas ei avalda Google eraldi nende endi ja YouTube'i tulemusi. Eelmise kvartali tulemus oli neil 12,4 miljardit dollarit, seda siis kõikide äride peale kokku. Analüütikuid ajab närvi, et nad ei saa teada, millised on eri osade näitajad. Credit Suisse on prognoosinud, et YouTube'i käive tõuseb selle aasta lõpuks 6 miljardi dollarini ning aastaks 2020 16 miljardi dollarini.

4. Facebook ja WhatsApp

Siiani ei ole selge, kas Facebooki aegade suurim tehing ehk 19 miljardi dollari eest WhatsAppi ostmine oli õige samm. Suurim tehing küll, aga Facebook ei ole pärast ostu WhatsAppi tulemusi kvartaalselt kajastanud. Aastaraportis toodi välja, et rakendus tõi 12,4 miljonilise käibe juures sisse 1,7 miljonit dollarit.

5. Ja viimaseks Microsofti megatehing ehk Skype'i ost

Tehnoloogiaringkondades peetakse Steve Ballmeri 8,5 miljardi dollarilist tehingut Skype ostmisel suures osas rämpstehinguks ning endise tegevjuhi apsuks. Ehkki investorid enam ei räägi sellest palju, siis oleks ettevõttel kasulik avaldada eraldi ka Skype'i kohta käivad majandustulemused.

Praegu on Skype osake Microsofti 93-miljardi dollarilisest äriklientide paketist ja see mattub Windows 365 ja teiste äride varju.

On siiski kaks kohta, kus Skyle'il on oluline roll. Esiteks on Microsofti eelarves rida, mida kutsutakse firmaväärtus ja see on 16 miljardit dollarit. Suure osa sellest moodustab Skype. Teiseks on Microsoftil siiani bilansis 1,8 miljardi dollari eest välismaal tekkinud netoärikahjumit, mis on tekkinud just Skype'i ostust.