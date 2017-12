Slush: raha ja ideede kohtumise üritus näitas, et huvi Eesti vastu on suur

Helsingis korraldatav tehnoloogiakonverents Slush näitas, et huvi Eesti vastu on väga suur ning mitmed rahvusvahelised ettevõtted soovivad oma äriga just siia laieneda, kirjutab Gertrud Sein advokaadibüroost Njord.

Slush toimus sel aastal juba 10. korda. Välja müüdud üritus tõi kokku 20 000 osalejat üle kogu maailma ja on kasvamas üheks suurimaks omataoliseks. Üritusel on ideaalne võimalus kohtuda erinevate startupide, investorite ja paljude teiste tehnoloogiahuvilistega.

Ametlik Slush toimus sel aastal 30.11-1.12, kuid selle raames korraldati terve nädala jooksul veel sadu üritusi üle kogu linna, mille hulka kuulus ka 28.-29.11 toimunud Slush Music. Igal õhtul pärast konverentsi toimusid Helsingis SLUSHi raames nii ametlikud kui ka mitteametlikud afterpartyd, kus oli võimalik teiste osalejatega ka vabamas õhkkonnas suhelda.



Foto: Jussi Hellsten

Üritusel olid kohal Silicon Valley koorekiht ning esindatud olid ka riigipead ning kuninglike perekondade liikmed. Kohal olid Al Gore, Sauli Niinistö, prints William jpt. Soovides SLUSHil luua kindlaid kontakte või kohtuda kindla ettevõtja või investoriga, ei tasu soovitud inimese rahva seast üles leidmisele lootma jääda, vaid selleks on võimalik SLUSHi matchmaking tooli kaudu juba enne ürituse toimumist soovitud inimesega kohtumine kokku leppida.

Kuna networking on Slushi keskmes, siis tasub sinna julgelt visiitkaarte kaasa varuda, sest seal saavad need väga kiirelt otsa.



Foto: Julius Konttinen

Slushil keskenduti utoopia ja foobia vahelisele tasakaalule ning sellele, kuidas ettevõtjad saavad tehnoloogia abil lahendada maailmas valitsevaid probleeme. Ürituse eesmärk on aidata start-upidel saavutada edu. Erinevad ettevõtjad jagasid oma edulugusid ning räägiti ka karmidest õppetundidest fuckup storyde abil. Kõik ettekanded olid väga hästi läbi mõeldud ja suurepäraselt esitletud.

Meeldejäävaks oli muuhulgas Soome startupi Oura Health’i poolt loodud inimese und ja taastumist jälgiva tehnoloogiaga Oura sõrmuse esmaesitlus. Ettevõte oli pannud kokku detailideni lihvitud show ning kasutasid teiste esitluste seast silma paistmiseks ka mustkunstniku abi. Startupide vahel toimus SlushHil ka Slush 100 Pitching Competition, mille võitjaks osutus Altum Technologies, kes pakub lahendust tööstusvarustuse puhastamiseks tootmist peatamata. Kuigi hetkel veel on tehnoloogiaäri pigem meestekeskne, siis oli tore näha, et Sushil pöörati palju tähelepanu ka naisettevõtluse innustamisele.

Krüptorahanduse lai levik väljendus ka Slushil, sest väga populaarne on uute ideede puhul just blockchaini tehnoloogia ja ICO-dega seonduv. Slush andis taaskord kinnitust, et väga palju raha liigub just ingelinvesteeringute, riskikapitalismi ja ühisrahastusplatvormide kaudu. Taolised konverentsid annavad inimestele hea võimaluse teada saada, kuhu suunas liigub maailm analüütikute sõnul ning kuhu investorid oma raha paigutavad. Vanad tegijad annavad nooremale generatsioonile nõuandeid, kuidas oma äriga edukalt toime tulla ja vältida nende poolt tehtud vigu.

Üritus valmistas juba iseenesest elamuse, sest väga palju rõhku oli pandud produktsioonile ja innovaatilisusele. Kuna soomlased teadagi armastavad saunatamist, siis ei puudunud saunad ka Slushilt. Üritusele oli loodud eraldi saunade ala, kus oli võimalik korraldada kohtumisi või lihtsalt lõõgastuda. Samuti on põhjamaade inimestega ühele lainele saamiseks saunad ja suusatamine alati hea jututeema. Sush on väga intensiivne ja seal kipub ka üldjuhul vaikne eestlane unustama, et tagasihoidlikkus on voorus, avastades ennast pidevalt uute inimestega suhtlemas ning kasulikke kontakte loomas.

Slushil oli huvi Eesti vastu väga suur ning mitmed rahvusvahelised ettevõtted soovivad oma äriga just Eestisse laieneda. Sellele on palju kaasa aidanud siinne e-residentsuse programm ning seadusandluse kiire kohandamine seoses tehnoloogia arenemisega. Muidugi ei ole maailmas tähelepanuta jäänud ka Eesti startupide märkimisväärne edu. Eestlasi olid Slushii laval esindamas Taxify tegevjuht Markus Villig, Jobbaticali tegevjuht Karoli Hindriks, Skype ja Kazaa kaasasutaja Jaan Tallinn jpt.



Foto: Gertrud Sein

Soomlased on ise ürituse üle väga uhked ja selle korraldamisega said nad ka nii suure rahvahulga juures väga hästi hakkama. Küll aga toimus Slush Helsingi kesklinnast veidi enam kui poole tunni kaugusel Messukeskuses ning taksoga liiklevatele inimestele valmistas see palju peavalu. Seda just seepärast, et Soome seadusandlus ei võimalda seal pakkuda sõidujagamisteenuseid ja taksot pole võimalik tellida meile harjumuspäraste Taxify või Uberiga, vaid peab seisma tee ääres pikas järjekorras ning vaba taksot ootama.



Foto: Julius Konttinen

Plaanides Slushil osaleda, võiks kindlasti osa võtta ka Slush Music osast, mis tõi sel aastal kokku 2500 muusika ja tehnoloogiahuvilist. Üritus oli väiksem ja jättis isegi veidi veel parema mulje kui põhiüritus. See oli just networkingu jaoks väga hea, kuna see ei olnud nii suur ja seal oli palju lihtsam inimestega kohtuda ja juttu rääkida ning nautida ka meeldivat live muusikat. Soodsa keskkonna uute tutvuste leidmiseks tekitasid mitmed workshopid, kuhu oli tarvis juba aegsalt enne ürituse toimumist ära registreerida, sest toad täitusid kiirelt. Töötubades õpetati disainimist ja turundamist ning tutvustati ka põnevat rootslaste ideed. Kuna Rootsis on nii muusika kui ka tehnoloogia väga arenenud, siis otsustas STHLM Music City need kaks valdkonda ühendada, luues music tech hubi, mis on põhimõttelt sarnane ka Eestis levinud startup hubidele. Erinevalt startup hubidest, keskendub music tech hub just muusikatööstusele orienteeritud startupidele.