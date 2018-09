SMEtoo: EVEA käivitas väikeettevõtjate ahistamislugude kampaania

Nimelt kõigile euronõuetele vastav ja sertifitseeritud Saksa lükanduks (mis muuhulgas avaneb näpuliigutusega) käib oma lihtsusega inspektori oskustest üle. See ajab ambitsioonika noorsandi lõplikult endast välja. Kättemaks on karm - ettekirjutus koos kohese sunnirahaga ning sellest tulenev majutusasutuse sulgemine.

Edasised variandid: kas võtta ette suuremat sorti ümberehitus koos kogu klaasseinaga ja leppida kõigega mida ametnik nõuab, mida enamik väikeettevõtjatest ju ka teeb, mis seal ikka, maksame ära, kannatame ära, või seista oma õiguste eest, esitada vaie ja vajadusel pöörduda kohtusse.

Tulemuseks on tegelikult see, et eelmise aasta septembris alguse saanud saaga pole tänaseni lahendust leidnud ning majutusasutus on ligi aasta suletud, sh kogu tänavuse imelise suve.

Sellega seoses tekib õigustatud küsimus: kes korvab kahju ja saamata jäänud tulu? Ametnike omavoli sellisel kujul lämmatab kõik ettevõtjad. Esmalt muidugi väikesed, ja need, kelle äri on nagunii hooajaline.

TASUB TEADA

Eesti riiki peavad üleval väikeettevõtjad: ligi 99% kõigist tegutsevatest Eesti ettevõtetest on väikesed. Suurte ettevõtete panus ei ole rohkem ega vähem kui 194 ettevõtet peaaegu 128 000st, ehk see on 0,15% kogu Eesti ettevõtlusmaastikust.

SME – ingl small and medium-sized enterprises, ee väike–ja keskmise suurusega ettevõted