Snapchati omaniku tulemus oli vapustav

Tänavu börsile jõudnud ja maailma noorima miljardäri andnud Snapchati omanikfirma Snap valmistas kvartalitulemusega investoritele suure pettumuse.

Õigupoolest on see ettevõte börsile tuleku järel nagu investorite õudusunenägu. See, mida ettevõte on raporteerinud kõigil börsile tuleku kvartalite kohta ei lähe kuidagi kokku ettevõtte mesijutuga enne börsile minekut. Kompanii juht ei ole osanud kommunikeerida strateegiat investoritele.

Ettevõtte seekordne suurim vägitegu oli kahjumi kolmekordistamine. Ettevõtte kolmanda kvartali puhakahjum kasvas 443,2 miljoni dollarini ehk 36 sendini aktsia kohta. Käive kasvas 62 protsenti, 208 miljoni dollarini. Analüütikud ootasid Bloombergi andmetel 235,5 miljoni dollarilist käibenumbrit. Kvartalikahjum oli topeltsuur võrreldes käibega.

Keskmiselt kasutas Snapchati päevas 178 miljonit kasutajat, kuid analüütikud ootasid numbriks 180,5 miljonit kasutajat.

Kompanii tulu kasutaja kohta oli 1,17 dollarit, mis on hale vari võrreldes Facebooki enam kui viie dollari tuluga kasutaja kohta.

Tulemuste kirsiks tordil oli Spetacles videot salvestavate päikeseprillide laovaru korstnasse kirjutamine. Sellega hävis 39,9 miljonit dollarit. Ettevõte põhjendas asjade käiku, et nad arvestasid valesti kogunõudlusega esialgsete tugeva nõudluse numbrite põhjal.

Et Snapchati teenus oli aegajalt kättesaamatu, levisid kuuldused, et Snapchat pannakse üldse kinni.

Snapi aktsia reageeris tulemustele 17 protsendise kukkumisega alla 13 dollari joont. Ettevõte tuli märtsis börsile 17 dollarilise hinnaga.

Snapchati asutaja Evan Spiegel sai kaks aastat tagasi maailma noorimaks miljardäriks.

Aastas ligi kolm miljardi dollari suuruse kahjumi ja 625 miljoni dollarilise käibega ettevõtte turuväärtus oli 17,3 miljardit dollarit.