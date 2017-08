Sobiva töötaja otsinguil: kuus nippi tulemuslikuks värbamiseks andmebaasiotsingu teel

CV-Online’i värbamisjuht Maris Martin Erakogu

Ei ole saladus ega ka uudis, et tulemuslikuks värbamiseks peab rakendama enamat kui lihtsalt kena väljanägemisega töökuulutus. 2017. aasta märtsikuus CV-Online’i tehtud uuringu tulemusena otsis viimase 30 päeva jooksul aktiivselt tööd 43% tööealisest elanikkonnast, kellest ainult viiendik jõudis kandideerimisotsuseni. Üha enam panevad inimesi uut ja arendavamat tööd otsima ootus kõrgemale töötasule ning ihalus uue väljakutse järele. Tööandja võimuses on käia eeltoodud trendidega kaasas ja vastavalt nendele kavandada enda värbamistegevus võimalikult tulemuslikult. Tööriistu tulemuslikuks värbamiseks on aga mitmeid ja nende oskuslik kasutamine on omaette meistriklass.

Tulemusliku värbamise tööriistakasti üheks töövahendiks on andmebaasiotsing, mis on võimas instrument, kui ettevõte soovib kandidaati väga konkreetsest valdkonnast või organisatsioonist. Andmebaasiotsing on kasulik lahendus just sellisel juhul, kui soovite leida kandidaate, kes vastavad täpselt teie ettevõtte kriteeriumitele. Sellise otsingu teel aitab personaliagentuur jõuda ettevõttel soovitud inimesteni, kes ei ole praegu tööturul aktiivsed, ent kellele võib julgelt otsepakkumisi teha. CV-Online’i värbamisjuht Maris Martin jagab tööandjale kuus nippi selleks, et andmebaasiotsing oleks tõeliselt tulemuslik. 1. Esmalt mõelge läbi kõik kriteeriumid, millele teie potentsiaalne töötaja võiks vastata. Milline on tema hariduskäik, töökogemused, soovitud töö asukoht ja muud tingimused. Nii vähendate töötaja otsinguil sobimatute kandidaatide hulka. Kui tulemuseks on eeltoodud kriteeriumitega siiski rohkearvuline inimeste hulk, proovige sisestada mõnda kriteeriumit, mis on teile vähemoluline, aga siiski kasuks tulev tingimus. Seotud lood: Kristjan Otsmann: kui töö ikka väga meeldib, siis käitume nagu koerad

Tööturu viis müüti, mille sügisene virtuaalne töö- ja karjäärimess ümber lükkab 2. Avastage ja kasutage julgelt märksõnaotsingut. Märksõnadena saab kasutada nii sobiva taustaga ettevõtete nimesid, teie ettevõtte tegevusvaldkonna märksõnu, tootenimetusi kui ka muid tunnussõnu. 3. Kui teie tulemus on kriteerumite lisamise tagajärjel vastupidiselt nullilähedane, siis lähenege loomingulisemalt ja laiendage otsingut julgemalt. Proovige kasutada asukohajärgset kriteeriumit ja ainult mõnda märksõna, mille abil võite leida just sobivad kandidaadid. 4. Mõelge läbi enda ettevõtte tublide töötajate taust. Analüüsige ja mõtestage lahti enda usinate töötajate tausta (läbitud haridustee, eelnevad töökogemused ja muu). Nii leiate ka õigeid märksõnu, mille teel uusi sobivaid kandidaate leida. 5. Kui andmebaasiotsingu tulemus on käes, siis kasutage avalike CV-de korral julgesti ka kandidaatidele helistamise võimalusi. Pea meeles, kui te ise ei helista heale kandidaadile, siis teeb seda keegi teine! 6. Kui kasutate kandidaadile kandideerimisest märku andes e-kirja võlusid, siis tehke seda oskuslikult – olge otsepakkumist tehes oma e-mailis positiivne ja eristuv. Arvestage sellega, et sarnaseid e-kirju saab kandidaat tõenäoliselt veelgi. Seega mõelge läbi, mis paneks teid ennast tööpakkumisele vastama ja kuidas kandidaadile atraktiivne tunduda. Maris Martini lisasoovitus kõlab järgmiselt: „Kui saate eitavaid vastuseid või mõni kandidaat jätab vastamata, siis ärge heitke meelt. Proovige kontakti saanutelt uurida ka tagasisidet, mis võimaldab teil järgmises kõnes, e-kirjas või tööpakkumises midagi muuta ja täiendada, et olla värbamistegevuses tulemuslikum.“