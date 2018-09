Soe suvi mõjutab endiselt. Tallinna kinnisvaraturg kukkus 2015. aasta tasemele

"Samal tasemel tehti tehinguid viimati 2015. aastal," täpsustas Vahter.

Maa-ameti statistika kohaselt tehti augustis kodudega siiski ka mitmeid suuri tehinguid. Kalleim korter müüdi ligi 450 000 ning maja 600 000 euro eest.

"Väga kalli kinnisvara müümine on Eestis pikk ja keeruline protsess, sest rikastele meeldib asju nullist ja oma maitse järgi teha. On ka selliseid juhuseid, kus värskelt lõpetatud ja väga kallis siseviimistlus lõhutakse täielikult paneelini maha, et siis kõik jälle üles ehitada," rääkis Vahter.

Augustis tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1041 ostu-müügitehingut, mis on juuliga võrreldes samal tasemel.

Augustis müüdi Tallinnas 703 korterit, mis on 0,4 protsenti vähem kui juulis. Korteri keskmine ruutmeetrihind langes kuu lõikes kaks protsenti 1787 euroni. Kalleim korter müüdi ligi 450 000 ning odavaim 1 000 euroga.

Augustis müüdi Tallinnas 31 hoonestatud elamumaa krunti, mis on ühe võrra vähem kui varasemal kuul. Kalleim maja müüdi 595 000 ning soodsaim 500 euro eest.

Möödunud kuul müüdi 13 elamumaa krunti, mis on 15 võrra enam kui juulis. Kalleim krunt maksis 172 000 ja odavaim 10 000 eurot.

