Sõerd avastas riigieelarvest taas suure eraldise Eesti Energiale – ja seekord pole tegu trükiveaga

„Järgmise aasta riigieelarve seletuskiri on imeline dokument,” märkis endine rahandusminister ja tänane riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd eile sotsiaalmeedias. Reformierakondlasest poliitik oli asunud läbi töötama järgmise aasta riigieelarve mitmesaja leheküljelist seletuskirja, kust leidis mitmeid küsitavusi.

Sarnaselt eelmise aasta seletuskirjale pani ta tähele, et taaskord sisaldub selles üsna suur eraldis riiklikule energiafirmale. „Sealt saab lugeda, et kavandatud on Eesti Energia aktsiakapitali suurendamiseks suunata 143 miljonit eurot. Mitte mingit selgitust aga selle summa juures pole,” sõnas Sõerd.

Seekord pole komakohaga eksitud

Ta meenutas, et möödunud aastases seletuskirjas oli sarnane kummaliselt suur summa Eesti Energiale. Toona tuli küll välja, et 215 miljonit oli ametniku näpuviga, tegelik summa oli 20 miljonit eurot. „Värske eelarve andis Jüri Ratas täna (eile - toim) riigikogule ja seal on selline number selgelt kirjas. Kas see 143 miljonit eurot on jälle trükiviga?” sõnas Sõerd.

Rahandusministeeriumi avalike suhete osakonna kinnitusel on seekordne number siiski täiesti õige. „Tegemist on summaga, mida saab kasutada Eesti Energia võimalike uute investeeringute (kaas)finantseerimiseks ja need otsused tehakse vajadusel aasta sees täiendavalt,” selgitas Kristina Haavala pikematesse selgitustesse laskumata.