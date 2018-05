Sõerd: eelarvemiinus sunnib riiki kulutama haigekassa ja töötukassa raha

Siinkohal oleks vaja lugejale natuke selgitada tausta. Eesti riigil on kaks põhilist reservi: likviidsusreserv ja stabiliseerimisreserv. Likviidsusreservist rääkisime. Seal on praegu järel 517 miljonit eurot. Stabiliseerimisreservis on ligikaudu 420 miljoni eurot ja seda reservi saab kasutada vaid kriisiolukorras ja eraldi Riigikogu otsusega. Stabiliseerimisreservist läks viimase majanduskriisi ajal käiku pool ja praeguseks on see uuesti tagasi umbes 2007. aasta tasemel. Jooksvate kulude katteks seda reservi ilma Riigikogu loata kasutada ei saa.

Likviidsusreservi toodi 2012. aastal üle töötukassa ja haigekassa reservid. Toona koos likviidusreservis olemas olnud rahaga kasvas reservi maht 1,4 miljardi euroni. Tänaseks on sellest alles 517 miljonit eurot aprilli lõpu seisuga. Seega oluliselt vähem kui on Riigikassasse hoiustatud haigekassa ja töötukassa raha. Aprilli lõpu seisuga olid kassad kokku hoiustanud 989 miljonit eurot.

Tõsi on see, et aasta sees kõigub likviidsusreservi jääk üles-alla sõltuvalt sellest, kuidas laekuvad riigikassasse maksutulud, Euroopa Liidu rahad ja tänavu olulise turgutusena ka erakorraline tulu seoses Tallinna Sadama aktsiate müügiga. Aga sellele vaatamata - kui eelmise aasta lõpu seisuga oli likviidsusreservi jääk 743 miljonit eurot, siis käesoleva aasta lõpuks kahaneb see umbes 720 miljonile eurole.

Eelarvestrateegia andmetel väheneb likviidsusreserv tuntavalt ka järgmisel aastal ja kahaneb järgmise aasta lõpuks 660 miljoni euro tasemele või isegi sellest allapoole. Kokkuvõtlikult - just reservide kulutamine sunnib praegustel majanduslikult headel aegadel riigi rahavoo juhtimist reguleerivat määrust muutma. Sisuliselt aga oleme tänaseks jõudnud selleni, et eelarvemiinuse katteks kulutab riik töötukassa ja haigekassa poolt riigikassasse hoiustatud raha.

Rahandusministeerium: kõik on seadustega kooskõlas ja ka majanduslikult mõistlik

Kui mullu novembris heitis ka Riigikontroll rahandusministeeriumile ette, et viimane kasutab töötukassa ja haigekassa raha ebasihtotstarbeliselt ja potentsiaalselt isegi seadusevastaselt, polnud ministeerium sellega sugugi nõus. Ministeerium võrdles oma tegevust sellega, kuidas pank hoiustajate raha kasutab.

"Riigiga sõlmitud hoiulepingu järgi on haigekassale ja töötukassale tagatud võimalus oma vahendeid igal ajahetkel kasutada ja seega ei ole korrektne väita, et valitsus on kasutanud nende vahendeid. Reservid on konsolideeritud kontsernikontol, kus riigikassa haldab vahendeid ühtselt, makstes haigekassale ja töötukassale hoiustatud vahendite eest intressi. Ühiskonnale annab reservide konsolideeritud haldamine kokkuhoidu, sest valitsussektor tervikuna ei pea hoidma nii suuri puhvreid või laenu võtma," kõlas ministeeriumi novembrikuine Ärilehes avaldatud seisukoht.