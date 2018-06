Sõerd: Eesti väikeaktsionäridega tehakse rumalat nalja nagu ühes rebase ja kure muinasjutus

"Olin ka ise üks nendest väikeaktsionäridest, kes märkis sadama aktsiaid. Märkisin kahe kontoga, kokku 12000 aktsiat, sain 3386 aktsiat. Seega soovitud kogusest vähem kui kolmandiku. Ühe kontoga märkides oleks saanud veel vähem," kurtis reformierakondlasest riigikogu liige Aivar Sõerd.

"Ma pole tänaseni aru saanud, miks tehti Eesti väikeaktsionäridele ebasoodne jaotuspõhimõte," märkis rahasjades end nagu ka kala vees tundev Sõerd. "Kui välismaine institutsionaalne investor märkis näiteks 50 000 aktsiat, siis sai ta oma kontole neli korda rohkem aktsiaid kui sama koguse märkinud Eesti väikeinvestor."

"Samuti on raske mõista, miks peab trikitama mitme kontoga, et vähegi soovitud kogusele lähedasemat aktsiate hulka saada. Minister Simson lubas rahvaaktsiat ja kutsus üles Eesti väikeaktsionäridele, et need saavad nüüd võimaluse investeerida Eesti päritolu varadesse ja Eesti aktsiatesse," mainis Sõerd. "Nüüd on aga selgunud, et soovitud koguse saamiseks tuleb homme minu näite puhul börsilt üle kahe kolmandiku soovitud kogusest juurde osta hoopis neid aktsiaid märkinud välismaalastelt. Milliseks aga aktsia hind homme börsil kujuneb, seda on raske ette ennustada. Vaevalt, et õnnestub soovitud puuduolev kogus juurde osta märkimishinnale lähedase hinnaga."