Sõerd EKRE majandusprogrammist: see on arulage maksudega mängimine, läbimõtlemata ning tulude ja kulude vaates tasakaalust täiesti väljas

Käibemaksu langetamine 15 protsendile tähendab tema sõnul neljandiku, ehk üle 600 miljoni euro suuruse käibemaksutulu kadumist. Lisaks väheneb käibemaksutulu kümnetes miljonites eurodes, kui 9-protsendilist käibemaksumäära laiendada kogu toitlustusvaldkonnale. Tohutut turistide tulva see Sõerdi sõnul siia ei too, kuigi joogi ja söögi hind isegi on mingi argument. Vaja on ka häid ühendusi ja paremat kliimat.

Sõerd tõstatab küsimuse, et juhul kui tarbimismaksudest, suurest osast käibemaksu- ja aktsiisitulust loobuda, siis millistele maksudele nihkub maksukoormus? “Kui nad soovivad nihutada maksukoormust ettevõtte tulumaksule ja tööjõumaksudele, siis on see konkurentsivõimele palju ohtlikum,” lausus Sõerd.

Tööjõumaksude tõstmine oleks tema sõnul aga lisaks kõigele muule negatiivsele ka vastuolus EKRE enda programmiga, kus soovitakse soodustada palgakasvu. Samas lubab programm ulatuslikke tulumaksusoodustusi. Sõltuvalt laste arvust näiteks võiks tulumaks olla 5, 10 või 15 protsenti. Praktikas on sellist tulumaksusüsteemi Sõerdi sõnul keeruline rakendada. See lööks lisaks suure augu ka kohalike omavalitsuste tulubaasi. “Nii et kogu maksuprogramm on läbimõtlemata ning tulude ja kulude aspektist tasakaalust täiesti väljas,” lausus Sõerd.

“Eesti maksusüsteem muutuks sellise programmi realiseerumisel täiesti ettearvamatuks. Muuhulgas on see vastuolus ka näiteks paljude Ida-Euroopa riikide maksupoliitiliste suundumustega, kus just konkurentsivõime soodustamiseks nihutatakse maksukoormust otsestelt maksudelt tarbimismaksudele,” lausus Sõerd.