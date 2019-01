Sõerd EKRE valimisprogrammist: 4,8% eelarvepuudujäägiga ei mahu Eesti euroala reeglite alla

Praeguseks on olemas hoovad, et ka kordades väiksema defitsiidiga eelarved euroalal enam ilma sanktsioonideta läbi ei lähe. Rõhutan, et santsioonid on mõjusad. Ka Itaalia pidi oma eelarve ümber tegema. Aga neil oli suur defitsiit juba enne ees, vaadatakse ka eelarvetasakaalu muutumist ajas ja seda millises suunas liikmesriikide eelarvepoliitika areneb.

Maksumõjude poolel on EKREl suurima osakaaluga käibemaksumäära langetamine 15 protsendile. See tähendab suurusjärgus neljandikku käibemaksutulude vähenemist.

Käibemaksutulu kokku on 2,550 miljardit eurot, neljandik sellest on üle 630 miljoni euro. Aga nad laiendavad 9 protsendilist määra ka kogu toitlustussektorile, mis tähendab, et käibemaksulaekumine jääb veel kümnete miljonite eurode ulatuses väiksemaks.

Lisaks soovivad nad vähendada tulumaksu laste ülalpidajatele, viia sisse regionaalsed maksusoodustused maaelu edendamiseks.

Kütuseaktsiisi langetamine tähendaks samuti üle 100 miljoni euro maksutulude vähenemist. Lisaks veel gaasi- ja elektriaktsiisi langetamine.

Seega võib pigem rääkida sellest, et selle 1,25 miljardi euro sisse mahuvad veel kuidagi ära maksumuudatuste kulud.

Aga neil on ju ka tohutu eelarvelise mõjuga toetuste, pensionide, investeeringute ja soodustuste laiendamise pakett. Suurima mõjuga on pensionide tõus 800 euroni, noorte perede kodu rajamise kulude katmine 25% ulatuses, täiendavad kulud erinevatesse valdkondadesse.

Pakun, et 5 miljardit eurot on pigem alahinnatud. Aga arvestades sellega, et võimalused olemasolevast eelarvest ja olemasolevate maksutuludega seda toredust katta on täiesti ebareaalne.

Seega põhiline osa sellest programmist tuleks katta laenudega, ehk siis seda, et umbes neljandik maksutuludest tuleb laenudega asendada. See tähendaks tohutu suurt laenukoormust ja metsikut iga- aastast intressikulu maksmist eelarvest. Kogu programmi majandusosa on täiesti arulage, puuduliku analüütikaga ja põhineb valedel eeldustel.