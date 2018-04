Sõerd: kiirkorras kokku lepitud meetmed ei too riigieelarvet miinusest välja

Endine rahandusminister Aivar Sõerd kirjutab, et Jüri Ratase valitsuse lubatud riigieelarve tasakaalu ei tule ning reserve koguma ei hakata.

Uue majandusprognoosi järgi voolab tänavu ja lähiaastatel riigikassasse maksutulu tavatus mahus. Seda saab näha harva, vaid üle pika aja taas kohale jõudnud majandustsükli kõrgfaasis. Vastutustundlikud riigivalitsejad kasutavad selliseid aegu selleks, et puhvreid luua ja reserve koguda. Majanduslikult kitsamad ajad kunagi kindlasti tulevad, millal see juhtub, on vaid aja küsimus.

Jüri Ratase valitsus sai majandustsükli harjal eelmisel aastal hakkama sellega, et lahjendas eelarvereeglit. Värske prognoosi valguses aga selgus, et eelarve ei mahu enam ära ka lõdvendatud eelarveraamidesse. Prognoosi seletuskirjast loeme, et struktuurses mõttes on eelarve miinuspoolel nii järgmisel kui ka ülejärgmisel aastal. Mõlemal aastal on miinus 0,7 protsenti SKP suhtes, mida on rohkem kui ka uuendatud raamistik lubaks. See sundis eelmisel nädalal valitsust kogunema Sagadisse kriisinõupidamisele.

Olgu siinkohal öeldud, et paar kuud tagasi välja tulnud Euroopa Komisjoni talvise prognoosi järgi on Eesti eelarvemiinus kaks korda suurem. See tähendab, et ka Sagadis eelmisel nädalal kiirkorras kokku lepitud meetmed ei too eelarvet nullnivoole. Euroopa Liidu eelarvereeglite järgi antakse liikmesriikidele eelarvepoliitika hinnanguid ja suuniseid Euroopa Komisjoni prognoosi, mitte siseriikliku prognoosi alusel.