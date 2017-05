Sõerd: koalitsioon tahab täita eelarveauke perede arvelt

Riigikogu lükkas täna esimesel lugemisel tagasi Reformierakonna algatatud tulumaksuseaduse muudatuse, millega oleks taastatud abikaasade ühisdeklaratsioonide esitamise võimalus.

Eelnõu ettekandja, riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd selgitas, et ühisdeklaratsioon on eriti oluline noortele ja suurtele peredele, kus tulu teenib vaid üks abikaasadest.

„Eelmise aasta lõpus praeguse koalitsiooni poolt läbi surutud ulatuslike maksumuudatustega tühistati ühisdeklaratsiooni esitamise võimalus. Reformierakonna esitatud seadusemuudatuse eesmärk oli ebaõigluse kaotamine, kus abikaasade õiguste piiramise arvel täidetakse riigieelarvet,“ ütles Sõerd.

„On kurb, et IRL on hüljanud pereväärtuste eest seismise. Ühise tuludeklaratsiooni täismahus taastamist on juba mitmendat nädalat järgemööda nõudnud ka erakonna uus esimees. Samas IRL-i rahandusminister ühisdeklaratsioonide taastamist ei toeta,“ lisas ta.

Sõerd lükkas ümber ka väite, et antud eelnõu ei ole tehniliselt või sisuliselt rakendatav.

„Ainuke põhjus, miks koalitsioon eelnõu ei toeta, on rahaline kulu riigieelarvele. Tulu, mida peredele ei tagastata, on enam-vähem samas suurusjärgus, mis magusamaksu tulu,“ lausus endine rahandusminister.

2015. aastal esitas ühisdeklaratsiooni 78 700 paari ehk ligi veerand kõigist tulu deklareerijatest.