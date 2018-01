Sõerd: Koalitsioonipoliitikud on oma maksusüsteemi kiitmisega vassinud ja valedega ka vahele jäänud

Maksukirves töötavate pensionäride kallal näitab sellest aastast jõustunud tagurpidi astmetega maksusüsteemi küündimatust ja ebõiglust, kirjutab reformierakondlasest riigikogu liige ja endine rahandusminister Aivar Sõerd Facebookis.

"Koalitsioonipoliitikud on oma maksusüsteemi kiitmisega vassinud ja valedega ka vahele jäänud ja teeninud sellega ära inimeste täiendava pahameele. Meile räägiti, et kõik kes "teenivad" kuni 1776 euro kuus võidavad uue maksusüsteemiga. Kas keegi rääkis, et töötavatel pensionäridel on see piir 1352 eurot? Ei rääkinud. Räägiti hoopis veel, et vaid need kes "teenivad" üle 2100 euro kuus, hakkavad juurde maksma 36 eurot kuus. Kas keegi rääkis, et töötavad pensionärid hakkavad maksma juurde kuni 83 eurot kuus? Ei rääkinud.

Riigikogu aseesimees õigustab uut maksusüsteemi eile Delfile antud kommentaaris, et justnagu tänasest enam hakkab tulumaksu hinnanguliselt juurde maksma vaid 6-7 protsendi pensionäridest. Sealjuures "tänasest" tähendab võrdlust minevikuga, unustades teadlikult ära, et riigikogu poolt oli vastu võetud seadus millega maksuvaba miinimum tänavuseks aastaks oleks 190 eurot kuus, võrdlused aga tehakse vana määraga. See polnud mitte plaan, aga vastuvõetud seadus, mille koalitsioon ära tühistas. Seega numbrid vana ja uue maksukorra võrdluste kohta on valed.

Teiseks, riigikogu aseesimees ütleb, et 6-7 protsenti töötavatest pensionäridest, kes rohkem tulumaksu maksma hakkavad, on need, kelle töötasu + pension on kokku üle 1352 euro. Uues maksususüsteemis aga ei sõltu maksukohustus mitte vaid töötasust ja pensionist, vaid ka lisaks nendele veel muudest tuludest. Seda kui palju need mõjutavad tegelikku maksukoormust, saab teada siis kui need inimesed esitavad tuludeklaratsioonid ja arvutavad kokku oma aastatulu. Aga ka siis veel mitte, sest uues maksusüsteemis võetakse arvesse mitte ainult need kogutulud, mis kuuluvad tuludeklaratsioonis deklareerimisele, aga sellised tulud, mida praegu ei deklareeritagi, näites dividendid."