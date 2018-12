Sõerd: kui inimesed tunnetavad maksusüsteemi ebaõiglust, siis loob see ka pinnase ümbrikupalkade kasvuks

Teadaolevalt on siiski enamlevinud ümbrikupalga maksmise vorm selline, kus miinimumpalga osa näidatakse ametlikult ja seda ületav osa jäetakse ametlikult vormistada. Sellisel juhul on ka ümbrikupalga maksmist tõendada ülikeeruline.

Pangaülekandega “ümbrikupalga” maksmisel jääb jälg ja tõendusmaterjal maha, mistõttu on selline nähtus pigem erandlik. Ilmselt on maksuhalduri kontroll sedavõrd hõre ja tajumatu, et lihtsalt ei viitsita enam sularahaga õiendada.

Tähelepanuväärne on muidugi, et sektorite edetabeli tippu, kus ümbrikupalgad on enam levinud, ongi kerkinud kaubandus. Seal liigub lihtsalt rohkem sularaha.

Ümbrikupalkade levimiseks on loonud tugeva motivatsiooni praeguse valitsuse maksumuudatused. Enamlevinud vorm, kus miinimumpalk vormistatakse ametlikult ja seda ületavat osa ei vormistata, tähendab, et näiteks järgmisel aastal 500 eurot on maksuvaba ja tulumaks arvestatakse 40 eurolt. Miinimumpalk järgmisel aastal on 540 eurot kuus. Miinimumpalka ületavalt ja ametlikult vormistamata osalt ei maksta ei sotsiaalmaksu ega ka tulumaksu. Töötaja aga saab kasutada oma maksuvaba miinimumi 500 eurot kuus täies ulatuses.

Teiseks, ametlikult jäetakse vormistamata osa palgast, tasudest, preemiatest, lisateenistus või teine töökoht. Uus maksusüsteem loob tugeva motivatsiooni varjata tulu alates summast 1200 eurot kuus, sest sellest piirist ülespoole hakkab vähenema maksuvaba miinimum.