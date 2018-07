Sõerd: Lätis on alkoholi aktsiisimäärad poole väiksemad kui Eestis, aga aktsiisitulu koguvad sama palju kui meie

Aivar Sõerd juhib tähelepanu, et hoolimata madalamatest aktsiisimääradest suudab Läti riik Eestiga samas tempos alkoholiaktsiisi koguda.

Lätis on kange alkoholi aktsiisimäär pea kaks korda ja õlle aktsiisimäär kaks ja pool korda väiksem kui Eestis, aga alkoholi aktsiisitulu koguvad lätlased kui mitte rohkem, siis enam-vähem sama palju kui Eesti suudab koguda. Läti esimese poolaasta alkoholiaktsiisi laekumine 112 mln eurot tähendab, et aasta kokkuvõttes tuleb 230-240 mln eurot täis.

Eesti ametlik viimane ja kolm korda allapoole korrigeeritud tänavuse laekumise prognoos on 256 mln eurot, aga sügisel, pakun, et seda korrigeeritakse veel ka neljandat korda allapoole kuhugi 220-230 mln euro tasemele. Meie rahandusminister aga laiutab käsi ja kurdab, et tema ka ei tea, miks me neid aktsiise tõstsime.

Tähelepanuväärne on siinkohal ka, et Lätlastel on juuni maksulaekumise andmed juba olemas. Meil tulid ka vanasti andmed sama kiiresti, aga nüüd on meie rahandusministeerium üles näidanud tõelist innovatsiooni ja eelarve viidi üle “tekkepõhisele” arvestusele, eelarvestamine on “tulemuspõhine” ja tasakaalu arvestatakse “struktuurselt”. Sellepärast laekusid eile alles maikuu maksulaekumise andmed.