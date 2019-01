Sõerd: mida kiiremini palk ja tulud kasvavad, seda kiiremini hakkab välkuma ka maksukirves

Kuidas saab maksureformist võita 80 protsenti kõigist inimestest, on tänaseni arusaamatu.

Aga selgus saabus väite osas, et reformist olevat võitnud 86 protsenti töötajatest.

Nädala algul laekus rahandusministeeriumilt vastus teabenõudele avalikustada rahandusministeeriumis koostatud maksumuudatuste mõjuanalüüsid. Selgus, et mõjuanalüüs oli koostatud valitsuskabineti nõupidamisele memorandumi vormis juba eelmise aasta septembris koos märkega “Asutusesiseseks kasutamiseks”.

Sellest dokumendist tuleb välja, et peaminister oli lugenud maksureformist võitjate hulka ka need tulusaajad, kelle netosissetulek maksumuudatuste tulemusel ei muutunud, ehk kelle tulumaksukohustus uue korra järgi oli täpselt sama suur kui varasema korra puhul. Neid inimesi oli üle viiendiku, ehk 22 protsenti kõigist tulusaajatest. Nemad ei saanud midagi võita. Pigem said keerulisema maksusüsteemi ja pidid hakkama oma aastatulusid prognoosima. Rahandusministeeriumi analüüsi järgi oli niinimetatud uuest maksusüsteemist võitjaid vaid 64 protsenti.

Peaminister, kes sõnades pooltõdesid taunib, ei maininud poole sõnagagi, et ka ajas edasi liikudes maksureformist võitjate arv väheneb veelgi. Rahandusministeeriumi analüüs on tegelikult juba ajalugu, sest käsitleb eelmise aasta tulusid. Võrdlusbaasiks võetakse seal koguni 2017. aastal kehtinud maksuvaba tulu. Seda, et maksureformi tulemused on kehvad, tunnistavad ka sotsiaaldemokraadid, kes just oma uue maksuprogrammi avalikustasid.