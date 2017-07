Sõerd: oli tunda, et Tallinkiga midagi toimub

Kümmekond aastat tagasi Tallinki hotelliäri juhtinud laevafirma praegune väikeaktsionär Aivar Sõerd nendib, et juba eelmisel nädalal oli tunda, et Tallinkiga midagi toimub, ent kindlat pole veel midagi, kirjutab Äripäev.

"Kuna mul on portfellis ka Tallinki aktsiaid, siis ma ikka vaatan, mis toimub," rääkis parlamendisaadik Sõerd. Kui eelmise nädala lõpus läks aktsiahind euro peale üles, tundus see tema sõnul nii hea, et tekkis juba mõte, et hakkaks otsast euroga müüma.

"Tänase teadmisega muidugi läks hästi, et müüma ei hakanud," naeris Sõerd. Juba siis oli märgata, et midagi toimub – käibed olid suured ja hind kerkis korralikult. Majanduslikku põhjust aga polnud.

Loe pikemalt Äripäevast.