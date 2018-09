Sõerd on sõnatu: Ratase valitsus elab teadmises, et praegune kiire majanduskasv kestab igavesti

Esimese hooga võtab lausa sõnatuks, kuuldes ja nähes valitsuse põhjendust sellele, miks tuleb headel aegadel ja majandustsükli tipus varem kogutud reservide kallale minna. Valitsuse põhjendus on, et on vaja tagasi maksta laene. Aga mis oleks vastupidine olukord - peatada olemasolevate kohustuste täitmine, katkestada graafikujärgsed tagasimaksed ja üles öelda olemasolevad laenulepingud? Laenude tagasimaksed toimusid korrapäraselt ka siis, kui olime viimase majanduskriisi põhjas. Laenude tagasimaksed toimuksid ka siis, kui riiki juhiksid asekantslerid, mitte seisakumurdjast Ratase valitsus.

Vaatame siis numbreid. Järgmisel aastal on vaja laenu tagasi maksta 72 miljonit eurot. Aga 2007. aastal maksime tagasi tänases vääringus 110 miljonit eurot! Ja kogusime ka reserve. Eelarve maht 2019. aastal on 11 miljardit eurot. Laenu maksame tagasi 72 miljonit eurot. See on murdosa eelarvest. 2007. aastal oli eelarve maht poole väiksem, tänases vääringus 5 miljardit eurot ja laenu maksime tagasi 110 miljonit eurot. Ka tollal polnud see eelarve kogumahu juures ülemäära suur summa. Võrreldes sellega kui palju me reserve kasvatasime, oli see tagasihoidlik summa.