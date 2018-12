Sõerd: praegune valitsus elab teadmises, et head ajad majanduses kestavad igavesti

Oliver Wendell Holmes on öelnud, et siin maailmas pole oluline see, kus me oleme, vaid see millises suunas me liigume. Soodne majanduslik olukord kogu maailmas on viimastel aastatel toetanud majanduskasvu, tööhõivet, riikide võla vähenemist ja investeeringuid. Rahvusvaheline Valuutafond on kahte viimast aastat maailmamajanduses kirjeldanud majanduslikus mõttes päikeseliste aastatena. Head ajad aga ei kesta igavesti. Ohumärke ja ebakindlust tuleb nii Euroopast kui ka mujalt.

Euroopa Komisjoni viimane ametlik hinnang ütleb, et Eesti järgmise aasta riigieelarve on koostatud struktuurse puudujäägiga 0,7% SKPst. Riigieelarve seletuskirjast loeme: "Järgmiste aastate riigieelarve rahavoog on negatiivne ja negatiivset rahavoogu rahastatakse suures osas reservide arvel. Eelarvepositsiooni parandamata jätmisel tekiks riigikassal laenuvajadus juba paari aasta pärast."

Kui eelarve rahavoog on negatiivne, siis järelikult reserve me ei kogu, vaid kulutame. Praegune valitsus elab teadmises, et head ajad majanduses kestavad igavesti. Käibemaksu laekub järgmisel aastal 8,7% rohkem kui tänavu, sotsiaalmaksu 7,7% enam. Euroala kiireim hinnakasv kasvatab käibemaksutulu ja kiire palgakasv toob täiendavaid tulu- ja sotsiaalmaksulaekumisi. Eelarve on aga miinuses ja eelarveline rahavoog negatiivne.

Aeg reserve koguda