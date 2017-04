Sõerd: Ratase valitsus peaks tunnistama oma jämedat viga

Riigikogu rahanduskomisjoni liige, reformierakondlane Aivar Sõerd on väga kriitiline Jüri Ratase valitsuse uue eelarvestrateegia osas. Tema sõnul ootavad tühistamist mitmed kulukad otsused. Sõerd avaldas arvamust oma Facebooki-seinal.

Ratase valitsus peaks tegema jõulise otsuse, tunnistama oma jämedat maksupoliitilist viga ja tagasi kutsuma ka oma ülejäänud nelja kavandatava maksu plaanid. Lisaks nendele ootavad tühistamist juba jõustunud aktsiisitõusud ning muud populistlikud ja kulukad maksumuudatused.

Riigi rahanduse eest ei vastuta keegi, minister Sester annab teada, et küllap kasvav majandus annab hingamisruumi. Ametlik prognoos ütleb, et juba järgmise aasta riigieelarve on ligi 400 miljoni euroga miinuspoolel. Valitsuses kokku lepitud eelarvestrateegia lisab kulusid, millega prognoosis pole arvestanud (mittetöötavate pensionäride ravikindlustuskulu ümbertõstmine, mille tulemusel tekib täiendav kulu riigieelarvesse). Tulude poolelt kaob kümnete miljonite eurode mahus tulusid (teist korda tagasikutsutav automaks ja varem kavandatud pangamaks), millega prognoosis on täiendavate meetmetena arvestatud. Pangamaksu osas tuli täiendavat infot selle kohta, et krediidiasutustele taastatakse klassikaline ettevõtte tulumaks. Et see nimetatakse dividendi avansiliseks makseks ei muuda asja- maksustamisobjektiks saab teenitud kasum, mitte jaotatud kasum. See on võimuliidu esimene samm klassikalise ettevõtte tulumaksu taastamise suunas.

Aga igal juhul populistlikke lubadusi ja täiesti ilmselgelt seega jooksvaid püsikulusid hakatakse rahastama veel olemasolevate reservide ja laenude, ehk siis tuleviku arvel. Tallinna Sadama IPO pidi ka veel tulema, aga ka seda raha ei jätku kauaks.