Sõerd riigieelarve kriitikas: majandus lubati viia tõusule, aga tulemuseks saadi hinnatõusud

Riigieelarve aluseks olevate prognooside koostamisel on arvestatud, et nafta maailmaturu hind on järgmisel aastal 70 dollarit barrelist. Samas on see juba täna üle 80 dollari ja hind on võtnud suuna 100 dollarini barrelilt.

Reformierakonna fraktsioon on korduvalt algatanud Riigikogus eelnõusid alkoholiaktsiidide langetamiseks. Arvestades aktsiisitasemeid naaberriikides tuleks aga kaaluda ka mootorikütuseaktsiisi ja maagaasiaktsiisi langetamist.

Toimetulekutoetuse piir külmutati

Toiduainete, kütuste ja eluasemekulude kiire kasv mõjutab enim madalama sissetulekuga inimeste toimetulekut. Toimetulekutoetuse taotlemiseks nõutav toimetulekupiir seisab aga riigieelarves paigal ja selle piir on ka järgmisel aastal 140 eurot.

Valitsuse arvates on see summa piisav, et katta kalendrikuu minimaalsed tarbimiskulud toidule, riietusele ning muude kaupade ja teenuste esmavajaduse rahuldamiseks.

Toimetulekutoetus on mõeldud peredele, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude maha arvamist jääb alla toimetulekupiiri.

Vajadus selle meetme järele on olemas, selle kinnituseks on näiteks Päevalehes avaldatud reportaažist Narvast, kus Päästearmee korpuse hoone ette koguneb juba enne uste avamist toiduabi soovijate järjekord.

Kokkuvõtlikult, õige tunnuslause järgmise aasta eelarvele peaks olema mitte riigi väljaviimine majandusseisakust, vaid hinnatõusud kõigile.