Sõerd: valitsus leidis raha Kreekale ärakinkimiseks, Tallinna Linnahallile aga mitte sentigi

Järgmise aasta riigieelarve seletuskirjas on mustvalgel kirjas: "Lisaks makstakse Kreekale 2,47 miljonit eurot". Selgitusse on märgitud, et tegemist on keskpankade poolt Kreeka võlakirjadelt teenitud kasumi tagastamisega

Eelarvest pole aga võimalik tagastada seda, mis pole sinna kunagi laekunud. Tänavu eraldas Eesti Pank oma mullusest 4,3 miljoni euro suurusest kasumist riigieelarvesse veerandi, ehk 1,1 miljoni eurot. Tegemist on tavapärase kasumieraldusega ja panga pressiteates raha ülekandmise kohta pole ka mingit märget, et see sisaldaks mingisugust Kreeka võlakirjadelt teenitud kasumit. Pealegi 1,1 miljonit eurot on poole väiksem summa, võrreldes Kreekale tehtava kingitusega. Seega suunab Jüri Ratase valitsus Kreekasse lõdva käega Eesti maksumaksja raha.

Kreeka viimane, kolmas abiprogramm lõppes tänavu suvel. Riik toimetab praegu iseseisvalt finantsturgudel ja teiste riikide finantsabi juba ammu enam ei vaja. Koos viimase abiprogrammi lõpetamisega sai Kreeka Euroopa Stabiilsusmehhanismilt (ESM) kaasa ka arvestatava rahalise puhvri, et esimestel aastatel finantsturgudel hakkama saada. Eesti liitumisleping ESMiga ei näegi ette võlakirjadelt teenitud kasumi tagastamist.

Opositsioonis ESMi vastu kriitiline

Opositsioonis olles oli just Keskerakond silmatorkavalt kriitiline stabiilsusfondide ja ESMiga liitumise suhtes, sealt Kreekale antava finantsabiga ning Eesti osalemisega garantiides. Nüüd aga leitakse riigieelarvest Kreekale raha kui seda enam tarviski pole.