Sõerd: veebruari eest laekus alkoholiaktsiisi ilmselt vaid 10 miljonit, aga valitsus riigikogule infot ei jaga

Riigikogu rahanduskomisjoni reformierakondlasest liige Aivar Sõerd ütles oma infole tuginedes, et veebruaris laekus alkoholiaktsiisi heal juhul 10 miljonit eurot. Rahandusministeerium hoiab tema sõnul ametlikku infot kinni.

"Küsimus tekkis esmaspäeval rahanduskomisjonis, kui arutasime Reformierakonna fraktsiooni eelnõud aktsiiside langetamiseks. Me ei saanud ministeeriumilt vastust [aktsiisilaekumise kohta], kuigi küsimus on veebruari kohta ja igal juhul on need andmed olemas. Deklaratsioon esitatakse 20. märtsiks ja tegelikult on need andmed siis juba olemas - ma olen selles süsteemis 8 aastat töötanud," märkis endine rahandusminister.

"Täna saatsin kirja ja küsisin andmeid, kuna täna arutab valitsuskabinet riigieelarve kevadprognoosi. See pole küll täielik informatsioon, aga põhinäitajad on neil laua peal. On väga arusaamatu, et valitsusel on andmed olemas, aga riigikogule neid ei näidata. Mina olen rahanduskomisjoni liige ja ka riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees - no ei näidata," oli Sõerd hämmeldunud.

Enne maikuud laekumised ei tõuse

"Mulle teadaolevalt on veebruaris päris korralik kukkumine. Kui kümme miljonit suurusjärgus laekub, on hästi. Siin tuleb muidugi arvestada, et jaanuaris varuti ja laekus 56 miljonit, aga kukkumine on järsk. Märtsi kohta veel ei tea, aga jääb ka kehvaks. Aprill ka. Eks ta hakkab tagasipisi tõusma, aga väga vaevaliselt. Veebruar-aprill tuleb 10-15 miljonit kuus, pakun. Maikuus tulevad sesoonsuse tegurid," sõnas Sõerd.

"Seda 330 miljonit, mis on eelarves - seda raha riigikassa ei näe. Heal juhul 220 miljonit. Kuidagi ei saa rohkem tulla, kui eelmisel aastal," oli Sõerd veendunud.