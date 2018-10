Sõerdi ettepanek riigieelarvega seoses: Kreekale raha mitte anda

"Kreeka abiprogrammide raames sai Kreeka laene Euroopa stabiilsusmehhanismilt. Ja lisaks sellele ostis finantsturgudelt Kreeka võlakirju ka euroala keskpankade süsteemi ja nende ühise ostuprogrammi kaudu," põhjendas Sõerd oma ettepanekut.

Sõerdi sõnul on Eesti täitnud kõik riigile võetud kohustused seoses Euroopa finantsstabiilsuse fondi ja Euroopa stabiilsusmehhanismiga sõlmitud liitumislepingutega. Tema ettepanek on, et Kreeka jaoks ette nähtud 2,47 miljonit eurot suunata sotsiaalministeeriumi kohaliku omavalitsuse üksuse toetusfondi.

