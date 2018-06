Sõerdi ja Jesse vaidlus Facebookis: mis seis selle alkotarbimisega siis on? Ja kas soomlased ostavad oma kraami Lätist?

"Aivar Sõerd, kuidas Sa kommenteerid 2012/2013 aset leidnud alkoholitarbimise tõusu? See tõus toimus päriselt ja oli suurem kui 0,7%. Kui tahad järeldusi teha, vaata ikka kõiki numbreid. Kange alkohol jätkas langust, õlu oli see, mille müügis oli tõus. Seega seda, millega õlletöösturid hirmutasid - et õllehinna tõustes hakatakse kanget alkot jooma, ei ole kuidagi tõestunud. Õlleaktsiisi tõusunurk oleks kindlasti võinud laugem olla ja tõus varem alata, aga see jäi ju Sinu ja Sinu erakonnakaaslaste vastuseisu taha. Soomlaste ostude numbritega toimuv vajab kindlasti rohkem selgitusi - ühelt poolt öeldakse, et soomlased nüüd ostavad Lätist, aga müük Lätis neile olla marginaalne, nii et kogu Läti piiripoodide müügi arvestas EKI eestlastele."

Sõerd ei jätnud aga jonni:

"Töötasin valitsuses, mis tegutses aastatel 2005-2007. Aga see selleks. 2012/2013 ei olnud mainimist väärt piirikaubandust. Ohumärgid tulid 2015 lõpus/2016 algul. Praegu oleme jõudnud olukorrani, kus lõunapiiril toimub 30% kange alkoholi ja 40% lahja alkoholi kaubandusest. Need mahud on EL pretsedenditud. Teadaolevalt näiteks Soomes on piirikaubanduse maht 5%."