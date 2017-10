Sõidujagajad valmistuvad taksot sõitma

Kahe nädala pärast jõustuv ühistranspordiseaduse muudatus ühtlustab sõidujagajatele ja taksojuhtidele kahtivad reeglid. Päris selge veel ei ole, kuidas see kõik toimima hakkab, kuid tõenäoliselt lõpetab osa sõidujagajaid tegevuse, kirjutab Äripäev.

„Kindlasti on lõpetajaid. Usun, et neid on nii meil kui konkureerival platvormil,“ rääkis Taxify Eesti üksuse juht Jaanus Treilmann ja märkis, et see on nende jaoks seadusemuudatusega kaasnev kõige suurem risk.

Taxify'd kasutavad juhid peavad taotlema sõidukikaardi ja teenindajakaardi, mille pealt tuleb Treilmanni sõnul maksta riigilõivu kokku 58 eurot.

