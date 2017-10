Sõidujagajate väärteomenetlused pole aastaga kuhugi jõudnud

Taksofirmade liit viis aasta aega tagasi politseisse poolsada avaldust Uberi ja Taxify all tegutsenud juhtide kohta ning politsei alustas ka menetlust, kuid lahendini ei ole ükski neist aasta jooksul jõudnud, kirjutab ERR.

Taksojuhtide liidu juhatuse liige ja Elektritakso juht Ermo Kontson usub, et tõenäoliselt ei jõuagi menetlused kuhugi, sest novembrist jõustub seadus, mis sõidujagamisteenuse seadustab.

"Ausalt öeldes ei ole ma üldse üllatunud, sest enne nende avalduste esitamist käisime me taksoettevõtete liidu liikmetega politseis, istusime seal laua taga ja täiesti selgelt kumas igalt poolt läbi, et tegelikult politsei ei kavatsegi mitte midagi teha," rääkis Kontson ERR-ile.

"Nad küll ütlesid, et kui me need avaldused esitame, siis nad peavad neid menetlema, aga neid võidakse menetleda väga kaua ja kui vahepeal võetakse vastu uus seadus, võidakse need menetlused lõpetada."

See ei oleks tema hinnangul aga õiglane, sest avaldused puudutavad perioodi, kui seadus ei kehtinud.

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe kinnitas, et menetlusotsused tulevad pärast seaduse jõustumist.

"Kuna riigikogust ja valitsuselt tulid signaalid, et uudne sõidujagamine seadustatakse, siis meie hinnangul pole olnud mõistlik menetlustesse suurt ressurssi suunata," ütles ta.

"Need väärteoasjad suurendavad politsei menetluskoormust, kuid objektiivne hinnang tegevusele tuleb siiski anda. See aga ei tähenda, et see peab lõppema karistusotsusega," märkis Tikerpe.