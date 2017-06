Sõidupäevikud kaovad, tööautoga tehtud erasõite hüvitada ei saa

On neid kellele muudatus toob kaasa kokkuhoiu. Ja on ka vastupidi.

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastamisele seaduseelnõu, mille eesmärk on viia nn firmaautodega seotud bürokraatia miinimumini ja lihtsustada ka nende eratarbeks kasutamise maksustamist, kirjutab EPLi Ettevõtlusleht.

Üheaegselt eraotstarbel ja ettevõtluses kasutatavate sõiduautode puhul loobutakse ka sõidupäevikute abil arvestuse pidamise nõudest, on eelnõu paljulubav. Kui kõik kulgeb karideta, peaks uus seadus jõustuma 2018. aasta algusest.

Sõidupäevikute pidamine on üsna tülikas, ettevõtjatele ajamahukas ning samas ka maksuhalduritele raskesti kontrollitav. Praegu käib firmaautode maksustamine nii, et kui sõidupäevikut peetakse, siis toimub arvestus vastavalt erasõitude määrale (0,3 eur/km). Kui sõidupäevikut ei peeta, on erisoodustuse määr fikseeritud 256 eurole, millelt tasutakse erisoodustusmaksu 169 eurot auto vanusest või väärtusest sõltumata.

Rahandusministeeriumi eelnõus on ettepanek kaotada erasõitude tarbeks sõidupäeviku pidamise kohustus sootuks, samuti ka töötaja võimalus tööandjale firmaautoga tehtud erasõite hüvitada. Kui tööandja ei võimalda praegu firmaautoga erasõite teha, ei muutu selliste autode puhul midagi ka pärast uue seaduse kehtima hakkamist. Kuid tööandja peab kindlasti tagama, et ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil autot ei kasutata – selle kohta peab vastav kanne tulema ka liiklusregistrisse. Sama reegel hakkab kehtima ka avaliku sektori sõiduautodele.

CO2 näitajast sõltuv lõiv

Mootorsõidukite keskkonnalõiv on valitsuskabinetis juba heakskiidu saanud ning peaks hakkama kehtima 2018. aasta algusest. Pärast seda kuupäeva soetatavate firmaautode puhul peab ettevõte arvestama sellega, et tasuda tuleb keskkonnalõivu ja kavandatav erisoodustusmaks hakkab sõltuma sõiduki võimsusest.

Niisiis tuleb autot ostes selle esmaregistreerimisel tasuda ühekordne keskkonnalõiv, samuti tuleb lõivu tasuda siis, kui juba varem registreeritud auto vahetab esmakordselt omanikku pärast 2018. aasta 1. jaanuari. Lõivumäärad peaksid algama u 150-160 eurost uuemate ja keskkonnasõbralike ehk 2015. aastal või hiljem valmistatud autode puhul, lõivumäär sõltub CO2 näitajast.

Vanemate autode, mootorrataste ja mopeedide puhul peab aga arvesse võtma võimsust kilovattides, sest kõikide sõidukite CO2 andmeid liiklusregistris ei ole. Veoautosid, busse ega traktoreid lõiv ei puuduta.

Maks sõltub sõiduki võimsusest

Et kogu firmaautode maksustamise süsteemi õiglasemaks muuta, tuleb kasutada erisoodustuse arvestamisel selliseid näitajaid, millega ei oleks kerge manipuleerida. Teisalt tuleb arvesse võtta ka seda, et sõidukid võivad olla erakasutuses väga erineval määral. Just sõiduki võimsus on siinkohal hea näitaja, sest võimsus on statistilises mõttes ülitugevas korrelatsioonis auto hinnaga, protsentuaalselt üle 90%. Vanemate autode puhul on võimsuse ja auto hinna vastastikune suhe küll mõne protsendi võrra väiksem, samas on võimsusel tugev statistiline seos CO2 emissioonide näitajaga, mis kaasneva nähtusena suunab maksustamist ka suuremale keskkonnakahjule.

Rahandusministeerium on selgitanud, et eelnõu kohaselt asendatakse kehtiv erisoodustuse fikseeritud piirmäär auto võimsusest sõltuva arvestusega ning määratakse kilovati hinnaks 1,96 eurot. Seega kujuneb erisoodustuse maksukohustuseks (tulu- ja sotsiaalmaks) 1,3 eurot ühe kilovati kohta kuus.

Varem oli erisoodustuse maksimaalne piirmäär 256 eurot kuus, seda arvestati reaalse kasutuse põhjal. Juhul, kui sõiduauto on üle viie aasta vana, vähendatakse erisoodustuse hinda täiendavalt 25 protsenti. Uue süsteemi järgi oleks maksukohustus praeguse erisoodustuse fikseeritud määraga võrreldes madalam keskmise ning väiksema võimsusega autode puhul, mis moodustavad u 70 protsenti ettevõtte sõiduautodest.

MUUDATUSED

Sõidupäevikut ei pea pidama – autodele, millega tehakse nii töö- kui ka erasõite, kaob läbisõidu põhine arvestus.

Auto ainult töösõitudeks kasutamisest tuleb teavitada maanteeametit – vastav märge selle kohta tehakse liiklusregistrisse nii ettevõtluses kasutatavate kui ka riigiettevõtete autode puhul.

Arvestus käib täiskuu-, mitte päevapõhiselt, kuna sõidupäevikut ei ole – alla kuu arvestuse jaoks jääb isikliku auto kasutamise maksuvaba hüvitis kuni 335 euro ulatuses.

Eelnõu kohaselt asendatakse kehtiv erisoodustuse fikseeritud piirmäär auto võimsusest sõltuva arvestusega – kilovati hinnaks määratakse 1,96 eurot.

Lõiv ei puuduta veoautosid, busse ega traktoreid – kaubikute puhul on ettepanek võimaldada ettevõtetel vabatahtlikult kasutada sama kilovatipõhist erisoodustuse arvestuse alust, kui kaubik on segakasutuses.

Allikas: rahandusministeerium