Sombupilved valitsuse kohal teevad ettevõtjatele vähe muret, valimistel oodatakse lahendusi kütuseaktsiisi ja rahvatervise osas

„Eks enne valimisi on alati koalitsioonivalitsuse suhted olnud pingelised. Eriti arvestades, et valitsuses on ju koos suhteliselt eriilmeline seltskond. Seega mina selles suurt traagikat ei näe,” märkis puidutööstur, Graanul Investi juht Raul Kirjanen. Küll aga ütles ta eelolevaid valimisi silmas pidades, et loodab, et järgmine valitsusperiood ei juhita riiki paari päevaga kokku klopsitud koalitsioonilepingu alusel.

Ka kütusemüüja Alan Vaht avaldas lootust, et suudetakse siiski valitsusega tänasel kujul jätkata.„Arvestades, et ka riigieelarve tegemine on käes, siis see kõik on nii viimasel minutil toimumas. Ma ei näe, et see oleks hea mõte, et valitsus peaks enne kevadisi valimis vahetuma,” põhjendas Alexela juhatuse liige. Kütusemüüjana tahaks ta praegu rohkem teada, mida eelolevate valimiste valguses üks või teine erakond pakub kütuseaktsiiside osas lahendusena.