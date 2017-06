Somelar: Aab üritas minust lahti saada

Täna ametist lahkumisest teatanud Riigi Kinnisvara Akstiaseltsi (RKAS) juhatuse esimees Urmas Somelar rääkis, et riigihalduse ministri Jaak Aabi käitumine on vastuolus äriseadustikuga.

„Esitasin lahkumisavalduse peaasjalikult sellepärast, et nüüd on arutelu hakanud jõudma asja sisuni. Enne käis lahmimine teemal mida ma ütlesin ja kas see oli sobiv. Jutu sisu jäeti arutelust kõrvale,”sõnas Somelar.

Somelari sõnul on RKASi kodulehel vihjeliin, kuhu probleeme anonüümselt postitada, kuid antud juhul lekitaja seda ei kasutanud ning pöördus otse ajakirjanike poole.

Kuperjanovi 9 kinnistu osas on Somelari sõnul üldkoosolek ehk riigihalduse minister astunud üle äriseadustiku põhimõtetest ja printsiipidest. „Vastavalt äriseadustiku mõttele peavad nii juhatus kui nõukogu eelistama ettevõtte huve. Nõukogu esitas riigihalduse ministrile oma ettepaneku,” sõnas Somelar.

"Riigihalduse minister asus otsustama asjade üle, milleks tal tegelikult pädevust ei ole. Sealt algas see, mida ma nimetan jõhkraks surveks viia tehing ellu nii nagu minister soovib, mis siis, et see ei ole seadusega kooskõlas, mis siis et see ei vasta mitte kuidagi äritavale,” selgitas Somelar.

„RKAS ongi 100% äriühing ja tegutseb vastavalt äriseadustikule, selle vahega, et aktsionär on riik,” sõnas Somelar. Tema väitel käituti Kuperjanovi 9 võõrandamise juures ebaseaduslikult. „Mul ei ole midagi selle vastu kui üldkoosolek võtab ja muudab ära põhikirja,” rääkis ta.

„Mina pooldan seda, et võõrandamine peab olema aus, läbipaistev ja arusaadav kõikidele osapooltele. Kui riik leiab, et riiklike ülesannete ja eesmärkide jaoks on vaja anda see maja linnale, siis riigil on ka selleks legaalne võimalus. Võimalus oleks olnud see hoone anda ilma rahata Tartu linnale, aga otsustati asja läbi RKAS-i ajada.

"Nagu ma olen ka eelnevalt teatanud, siis minu jaoks hakkasid sündmused juhtuma 16.06, mil mul oli vestlus minister Jaak Aabiga, kes väitis, et lint on tema sahtlis ja kui ma ise ära lähen, siis sellest skandaali ei tule," ütles Somelar.

Jaak Aab: Minu ettepanek Somelarile tagasi astumiseks oli seotud ainult tema ebaeetilise käitumisega

Riigihalduse minister Jaak Aab, kes RKAS-is riiki omanikuna esindab, ütles, et Somelari tagasiastumine oli õige samm, kuna nii võttis ta vastutuse oma käitumise eest, vahendas ERR.

"Küll eksitab Urmas Somelar avalikkust oma põhjendustega. Minu ettepanek Urmas Somelarile tagasi astumiseks oli seotud ainult tema ebaeetilise käitumisega, mis ei ole sobiv riigi äriühingu juhile. Kuna see polnud esmakordne taoline juhtum, ei näinud ma sellises olukorras muud võimalust," ütles Aab pressiesindaja vahendusel.

"Kahetsusväärne on Urmas Somelari käitumine avalikkuse ja ajakirjanduse ees – tema püüe siduda juhtunut muude otsuste ja asjaoludega, millega ta alusetult kahjustab enda poolt juhitud riigi äriühingu, ministrite ja riigiametnike mainet,“ lisas Aab.