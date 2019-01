Sõnajalad algatasid isikliku rünnaku kõrge ametniku vastu

Sõnajalgade sõnul läksid nad otsima osapooltele sobivat sisulist lahendust, tutvustades nende poolt arendavate Eleoni tuulikute tehnilisi omadusi, mis peaksid võimaldama mõju õhuseireradarile ja raadioluurele minimeerida. „Vastaval kohtumisel teatas Meelis Oidsalu, et võimalike lahendusi ei arutata, vaid selleks tuleb algatada uus menetlus,” märgivad ettevõtjad kirjas ministrile.

Nende väitel keeldus ministeeriumi asekantsler nendega diskussioonist ja asus ründavas toonis Aidu tuulepargi projekti halvustama ja Lüganuse valda ründama. Ennekõike häiris neid asekantsleri sõnakasutus, mis nende hinnangul ei olnud kõrgele ametnikule kohane.

„Nimelt heitis Meelis Oidsalu vallale ette, et vald ei ole ise ehituslube kehtetuks tunnistanud ja nimetas valla tegevust alandavalt „kult rukkis istumiseks“. Lisaks heitis hr Oidsalu ette, et vald lubab Aidu tuulepargi näol „beszobraziat“ oma territooriumil ja seeläbi kahjustavat Kaitseministeeriumi mainet,” kirjeldasid Sõnajalad.

Teise näitena tõid nad välja hiljutise, 17. jaanuari riigikohtu lahendi kajastuse Eesti suuremates meediaväljaannetes. Iseäranis probleemseks pidasid nad Ärilehe 18. jaanuari artiklis edastatud Oidsalu kommentaari, kus ministeeriumi ametnik ütles, et Oleg Sõnajalg on edastanud meediale riigikohtu lahendist valeinformatsiooni ja pannud riigikohtule sõnu suhu.

„Oleg Sõnajalg ei ole mistahes valeinfot edastanud ning Kaitseministeeriumi asekantsleri poolt isiku avalik süüdistamine valeinfo edastamises on selgelt lubamatu käitumine ametniku poolt. Võib järeldada, et Meelis Oidsalu on vastava hinnangu ja kommentaari andnud ilma, et oleks eelnevalt põhjalikult tutvunud viidatud Riigikohtu lahendiga ehk isik on rikkunud ka kohustust olla asjatundlik ja hoolikas,” märgivad Sõnajalad kirjas ministrile.

Ähvardasid meediasse minekuga

Ettevõtjate sõnul kinnitavad eelkirjeldatud näited ilmekalt, kuidas Oidsalu ei järgi ametniku eetikat. Seetõttu paluvad nad ministril algatada kaitseministeeriumi asekantsleri suhtes distsiplinaarmenetlus, sh määrata talle vastav karistus ning muuhulgas kaaluda põhjalikult ka tema sobivust ametisse.

Neljaleheküljelise kirja lõpus ütlevad ettevõtjad, et jäävad oma avalduse osas tagasisidet ootama, kuid annavad ka märku, et kui menetlust Oidsalu suhtes ei algatata, viivad nad teema meediasse. „Menetluse algatamata jätmise korral oleme sunnitud algatama avaliku diskussiooni riigiametniku eetika teemal,” põhjendavad nad.

Kaitseminister Jüri Luik vastas Sõnajalgade kirjale päev pärast selle jõudmist ministeeriumisse. Möödunud nädala reedel, 25. jaanuaril ministeeriumist välja saadetud kirjas ütleb Luik, et ministeerium ei algata kaitseplaneerimise asekantsleri suhtes distsiplinaarmenetlust.

Ta põhjendab otsust sellega, et Sõnajalgade pöördumise järel hinnati nii nende kirjas olnud asjaolusid, kuulati üle 13. septembri kohtumise helisalvestus kui tutvuti muude materjalidega.

„Materjalidest on tuvastatav, et kaitseplaneerimise asekantsleri Meelis Oidsalu poolt kasutatud väljenduslaad ja kõnealusesse vaidlusesse puutuvate osapoolte kohtlemine on jäänud ka kujundlikke väljendeid kasutades väärikaks ja lähtunud haldusmenetluse põhimõtetest, kõnealuse Riigikohtu otsuse sõnastusest ning Kaitseministeeriumi ülesandest tagada sõjalise kaitse vajadusega arvestamine käimasolevates kohtuasjades Aidu Tuulepark OÜ-ga,” märkis Luik.

Kaitseministeerium ja erinevad tuuleettevõtjad on juba mõnda aega pidanud kohtuvaidlusi seoses kaitseministeeriumi poolt viimastel aastatel järjest tugevamalt rõhutatud piirangutele õhuseireradaritest ja raadioluurest tingitult, mis ei võimalda Ida-Virumaale enam uusi tuuleparke püstitada, kuigi ettevõtjad olid enne piirangute kehtestamist hakanud ettevalmistusi tegema.

Vaadatakse riigikohtu poole

Praegu on kaitseministeeriumil üleval viis kohtuvaidlust tuuleparkide arendajatega. Neist kaks on seotud tuuleettevõtja Harry Raudvere ettevõtetega. Lisaks Päite-Vaivina tuulepargi vaidlusele, mille kohtuistung eelmisel nädalal Rakveres toimus, on peagi viis aastat kohtus seisnud ka Varja tuulepargi vaidlus. Ülejäänud kolm vaidlust on seotud Sõnajalgade Aidu ja Vaivara tuuleparkidega.

Eelmisel nädalal Rakveres toimunud kohtuistungil, kus Raudvere vaidles Toila vallaga nende samade piirangute pärast, tõdesid erinevaid osapooled, et nende kohtuvaidluste lahendamisel muutub üha olulisemaks, et riigikohus asuks lõpuks väga selgele seisukohale, kas nende tuuleparkide rajamisel on ülemuslikud riigikaitselised huvid või ettevõtjate tegevusvabadus.