Sõnajalad nuiavad Tootsi tuulepargi maatükki 28 miljoni eest endale

Vendade Andres ja Oleg Sõnajala ettevõte Eleon esitas eile majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile taotluse Tootsi tuulepargi kinnistu otsustuskorras eraldamiseks. Firma pressiteate põhjal selgub, et Eleon on maa hoonestusõiguse eest nõus maksma 27,83 miljonit eurot.

Tootsi tuulepargi kinnistu läheb avalikule enampakkumisele. Eleoni teatel võimaldab riigivaraseadus eraldada riigile kuuluvaid kinnisasju ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja Eesti majandusele oluliste investeeringute tegemiseks ka otsustuskorras.

Seda võimalust Eleon taotlebki, teatades, et Tootsi Suursoo kinnistule on kavas rajada ettevõtte enda toodetud tuulikutest tuulepark.

"Erinevalt teistest kinnistu huvilistest ei ole meie eesmärk üksnes välismaiste tuulikutega taastuvat energiat toota, vaid püstitada Eesti tehnoloogiaga tuulikute referentspark, et alustada kodumaiste tuulikute eksporti välismaale," ütles pressiteate vahendusel Eleoni juhatuse liige Andres Sõnajalg.

Eleon hindab pressiteate kohaselt Tootsi kinnistu 99 aastase hoonestusõiguse väärtust tuulikupõhise võrdluse alusel 10,85 miljonile ja hektaripõhiselt 27,83 miljonile kroonile. See on raha, mida Eleon on nõus hoonestusõiguse eest maksma.

"Avalikul enampakkumisel on väga suur oht, et osalevad pakkujad, kes võidu korral tuuleparki ei plaanigi rajada, vaid eesmärk on aidata praegustel tuuleelektri suurtootjatel toetusmäära säilimiseks selle kasvu vältida," ütles Sõnajalg, miks Eleon krunti otsustuskorras endale tahab.