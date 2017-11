Sõnajalad süüdistavad tuulepargi vaidluses kohtunikku erapoolikuses

Vendade Sõnajalgade OÜ Aidu Tuulepark tegi Tartu halduskohtu esimehele taotluse taandada Aidu tuulepargi vaidlust menetlev Jõhvi kohtunik Karin Jõks. Sõnajalad väidavad, et kohtunik pole siiani olnud menetlusosaliste suhtes erapooletu. Tuulepargi rajamise vastu seisavad Ida-Viru maavalitsus ja kaitseministeerium.

Sõnajalad argumenteerivad näiteks, et kohus pole tänaseni – 7 kuu jooksul – määranud istungi aega, eirates mõistliku menetlusaja põhimõtet, samuti on väidetavalt jäetud OÜ Aidu Tuulepark olulised taotlused tänaseni läbivaatamata.

Kuivõrd tegemist on 160 miljoni euro maksumusega projektiga ja viivitamine põhjustab arendajale ülisuurt majanduslikku kahju, siis peaks, toetudes kohtupraktikale, olema protesti kiire lahendamine kohtu jaoks prioriteet, teatasid Sõnajalad pressile.

„Võrdluseks võib tuua Tootsi tuulepargi aastataguse kaasuse, kus istungini jõuti juba kolme kuuga,“ ütles Andres Sõnajalg.

Samuti leiavad Sõnajalad, et kohtunik Karin Jõks ei käitu menetlusosaliste suhtes erapooletult. Jõks on keeldunud Aidu Tuulepargi poolt taotletud paikvaatlusest, pole erinevalt vastaspoole taotlustest lahendanud mitmeid juba kevadel esitatud taotlusi ja on käsitlenud OÜ Aidu Tuulepark väiteid väidetavalt vääralt.

„Eriti kahetsusväärne on, et isegi OÜ Aidu Tuulepark esitatud taotlust aegumise läbivaatamiseks ei ole kohtunik Karin Jõks tänaseni lahendanud,“ ütles Andres Sõnajalg.