Sõnajalad vaidlustasid kohtus Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise otsuse

Tuuletehnoloogia ettevõte AS Eleon vaidlustas kohtus Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu otsuse panna Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisele. Ühtlasi tehti kohtule taotlus esialgseks õiguskaitseks.

Ettevõtjad näevad kohtus vaidlustamist ainsa võimalusena, kuna majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei ole lahendanud ministeeriumile varasemalt esitatud taotlust, milles sooviti riigivaraseaduse alusel kinnisasja otsustukorras hoonestamist ettevõtluskeskkonna arendamiseks Eesti majandusarengule oluliste investeeringute tegemise eesmärgil. Eleon AS tegi vastavasisulise taotluse juba mai alguses - vahetult pärast seda kui riik oli otsustanud loobuda Tootsi kinnistu eraldamisest mitterahalise sissemaksena AS Eesti Energiale.

“Kuna riigivaraseadusesse oli värskelt selline võimalus kirjutatud, siis me loomulikult kasutasime seda ja kuna enampakkumise tähtaeg on varsti käes ning meie taotluse menetlus on endiselt pooleli, siis tuleb see küsimus esmalt lahendada. Praegu ei jäänud enam lihtsalt muud üle, kui kohtu poole pöörduda,“ sõnas Eleon AS juhatuse liige Andres Sõnajalg.

„Erinevalt teistest kinnistu huvilistest ei ole meie eesmärgiks üksnes suvaliste tuulikutega energiat toota, vaid püstitada Eesti tehnoloogiaga tuulikute referentspark, et seejärel alustada kodumaiste tuulikute eksporti välismaale. See eesmärk läheb uue seadusesätte mõttega väga hästi kokku,” selgitas Sõnajalg.

Loe veel

Eleon soovib Tootsi tuuleparki rajada 3M116 tüüpi tuulikud, mis on nende sõnul toodangu ja efektiivsusnäitajatega selgelt turuliider.

“Kuna riik on Ida-Virumaal pärssinud tuuleparkide arendamist, siis on Tootsi tuulepark Eestis hetkel ainus piirkond, kuhu on võimalik uusi suuremahulisi võimsusi rajada,” ütles Sõnajalg. “Avalikul enampakkumisel on väga suur oht, et osalevad pakkujad, kes võidu korral tuuleparki ei plaanigi rajada, vaid eesmärk on aidata praegustel tuuleelektri suurtootjatel toetusmäära säilimiseks selle kasvu vältida.”