Sõnajalgade hiidtuulepargi ehitus pandi seisma

Andres ja Oleg Sõnajalg Foto: Priit Simson

Vendade Sõnajalgade tuulikute ehitusload 160 miljoni eurose mahuga Aidu tuulepargis Ida-Virumaal on ajutiselt peatatud, lisaks on vennad hädas veel paari ehitusloa saamisega ja on hakanud loata rajama alajaama ning liinimaste, kirjutab Äripäev.