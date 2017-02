Soodsad pensionifondid on riskantsemad

Passiivsetesse fondidesse investeerija peaks arvestama, et finantsturgude muutustele ei reageerita kiiresti.

Paari aastaga on Eesti teise pensionisamba fondides palju muutunud. Fondide tasud on märkimisväärselt alanenud. Läinud aasta lõpupoole tekkis võimalus koguda raha varasemaga võrreldes väga väikse haldustasuga passiivsetesse fondidesse ja seni kogutud varad neisse ümber suunata. Kui turul tervikuna oli 2015. aastal teise pensionisamba fondide haldustasu keskmiselt 1,45%, siis sel aastal on see 1,08%. Nüüd on ka veel märksa odavamaid pensionifonde. Miks mitte soodsat võimalust kasutada?