Soodsad tuuled piimanduses puhusid Valio käibe kõvasti suuremaks

Valio Eesti juhi kinnitusel on ettevõtte stabiilse kasvu aluseks olnud iga-aastased investeeringud uutesse tootmisliinidesse ning muudesse uuendustesse, mis võimaldavad kasvatada tootmismahte.

„2017. aastal tegime 25% rohkem investeeringuid kui aasta varem - 4,9 miljonini küündinud investeeringuprojektid tõid Võru juustutehasesse sulatatud juustu katla ja pakkeliini, laiendasid veelgi Laeva Meierei tehast ning vähendasid materjalikulusid meie lõpptoodetele," loetles Solovjov.

Tema sõnul jätkab ettevõte samades suurusjärkudes investeeringutega ka käesoleval aastal, et pakkuda nii koduturu kui ka välisturgude tarbijatele uusi kvaliteetseid ja piimatoodete tarbimist hoogustavaid tooteid.

Valio Eesti on üks suurimaid kohalikke piimatööstusettevõtteid. Peamiselt Kesk- ja Lõuna-Eesti farmide toorpiimast valmistatud Valio Eesti tooteid leiab ka Lätist, Leedust, Itaaliast, Rootsist ja Ameerika Ühendriikidest. Ettevõtte tootevalikust leiab igapäevaseid, aga ka funktsionaalseid piimatooteid, mille aluseks on Valio rahvusvahelise kontserni teaduslikud uuringud ja uued tootmismeetodid. Valios läbi viidud teadustööd on hinnatud ka Nobeli preemiaga.