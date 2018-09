Soodustuskelmuses süüdistatud ehitusfirma tippjuht mõisteti kõigis kohtuastmetes õigeks

Prokuratuur süüdistas Sven Pertensit soodustuskelmuse katsele kaasaaitamises, kuid nii maakohus, kui ka ringkonnakohus leidsid, et Pertensi käitumises ei ole tuvastatav kuriteo toimepanemise koosseis, seega kuulub mees talle esitatud süüdistuses õigeksmõistmisele. Sellel nädalal mõistis Pertensi õigeks ka riigikohus otsutades süüdistust mitte menetlusse võtta.

"Olen üheltpoolt kodanikuna väga rahul sellega, et meie kohtusüsteem on sõltumatu ning tänaseks on kõik kolm Eesti kohtuastet kinnitanud seda, mida olen öelnud selle pika protsessi algusest peale – ma olen süütu," ütles Pertens ise riigikohtu määrust kommenteerides.

"Teisalt on kahju, et prokuratuur otsustas eelnevalt kahes kohtuastmes veenvalt ümber lükatud kergekäelise süüdistusega sellegipoolest veel ka riigikohtusse pöörduda ning sõna otseses mõttes riigi ressurssi täiendavalt raisata. Rääkimata protsessiga minule isiklikult kaasnenud aja- ja närvikulust," lisas ta.

Vandeadvokaat Margus Mugu sõnul viitas juba maakohus, et Sven Pertensi tegevuses puudub soodustuskelmuse katsele kaasaaitamine. "Ringkonnakohus omakorda märkis maakohtu otsust muutmata jättes, et antud kohtuasjas tuleb üldse seada soodustuskelmuse täideviimisteo olemasolu kahtluse alla. See omakorda tähendab, et ilma täideviimisteo olemasoluta ei saa isikut süüdi tunnistada kuriteole kaasaaitamises,"ütles Mugu.

Vandeadvokaat Margus Arvisto sõnul oleks prokuratuur pidanud juba alguses mõistma, et süüdistusteks pole alust. "Kui prokurör oleks juba algusest peale endale selgeks teinud, millise tõendiga ta mida tahab tõendada, siis oleks ta juba enne kohtusseminekut aru saanud, et süüdistuseks pole absoluutselt mingit alust – nii nagu ka kõik Eesti kohtuastmed on nüüdseks kinnitanud," ütles ta.