Soolakriis Saaremaal | Särjepüügi tõttu on jäme sool otsas

Särjepüük hoogustas järsult jämeda soola müüki, kirjutab Saarte Hääl.

Alanud särjepüügi hooaeg tõi lisanõudluse jämeda soola järele. Mõneski poes lõppes soolamissool otsa ja uute varude soetamiseks tuli teha lisatellimusi.

Hetkel on meie poes jäme sool tõesti otsas, aga uue tarnega tuleb nõutud kaup taas müüki,” ütles Saare Selveri juhataja Iige Laes reede ennelõunal. Rimi juhataja Gaidi Juhandi tõdes, et soola on viimasel nädalal tõepoolest rohkem ostetud, kuid eelmiste aastate kogemustele tuginedes on selleks juba ette valmistatud ja kaupa rohkem tellitud. “Mitte küll tonnides, aga piisavalt,” sõnas ta.

Saaremaa tarbijate ühistu (STÜ) juhatuse esimees Kalle Koov ütles, et jäme sool on kalapüügi perioodil nende poodides kindlasti minev müügiartikkel, sest nagu suvel müüakse grille, nii müüakse kalapüügiperioodil siis vajaminevat kaupa.

Loe pikemalt Saarte Häälest.