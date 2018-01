Sooman: Iga lisanduv büroopind toob hinnasõja

Kinnisvaraekspertide hinnangul muutub konkurents büroopindade pakkumisel üha tihedamaks, Pindi Kinnisvara müügipartneri Peep Soomani sõnul toob iga lisanduv pind kaasa võitluse ja hinnasõja, kirjutab Äripäev.

EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas märkis ettevõtte värskeid majandustulemusi kommenteerides blogipostituses, kolme viimase aasta jooksul on tänu Euroopa Keskpanga nullintressipoliitikale ärikinnisvara hinnatase oluliselt tõusnud ning vastavalt tootlused langenud. „Konservatiivse investorina on meie fondide uute investeeringute maht seetõttu langenud ja järjest enam keskendume me olemasolevate investeeringute efektiivsemale valitsemisele, hoonete laiendamisele ning värskendamisele, et olla atraktiivne üürileandja kasvava konkurentsi tingimustes.“

Kinnisvaraanalüütiku Tõnu Toomparki sõnul on praegu büroopindade ja kaubanduspindade pakkumisi väga palju. „Seda klienti, kellele mingi pind nii meeldib ja kes oleks nõus maksma turu tasemest kõrgemat hinda, väga palju ei ole,“ märkis Toompark.

