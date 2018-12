Sooman: kui investeerimine oleks täiesti riskivaba, oleks raha ammu kinnisvaras

„Kuna riskid on ka, siis kõik ei investeeri oma raha,“ märkis ta. „Inimestel on praegu hoiustel 7,3 miljardit eurot. Millegipärast eelistatakse seda hoida intressivabalt kontol.“

Kinnisvarasse investeerimine võib olla ohtlik, kui tekivad vastupidised demograafilised protsessid. Näiteks kui inimesed hakkavad Tallinnast välja valguma ja turul tekib ülepakkumine. Näiteks ületootmise tõttu tahavad kõik korraga üürile anda ja algab tõmblemine nagu praegu kallites kesklinna korterites, märkis ta.

„Ohtlikuks läheb ka siis, kui majanduselu läheb nii nässu, et pered hakkavad jälle kokku koonduma, et püsikulusid kontrolli all hoida,“ lausus ta. „Seda me nägime eelmise majanduskriisi ajal. Lapsed, kes olid iseseisvad, kolisid vanemate juurde tagasi.“

Loe intervjuud siit.