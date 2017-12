Soome alkoholiturul algab 1. jaanuarist uus ajastu

Soome parlamendilt ning presidendilt eelmisel nädalal heakskiidu saanud seadusemuudatused muudavad põhjanaabrite seniseid karme alkoholimüügi piiranguid kardinaalselt.

Üks peamisi muutusi on see, et tavapoodides ja bensiinijaamades võib müüa kangemaid, kuni 5,5% alkoholisisaldusega jooke, vahendab Yle. Varasem piir oli 4,7% ning muudatus tähendab, et kangemad õlled, siidrid ning longerod muutuvad kättesaadavaks ka väljaspool riigimonopoli Alko poode.

Alkoholitootjad ning hulgimüüjad võivad toodangud poodidesse vedada juba alates ajast, mil president Sauli Niinistö seadusemuudatusele oma allkirja andis, kuid müüa tohib seda alates 1.jaanuarist.

Soome üks suuremaid alkoholitootjaid, kellele kuuluvad muuhulgas ka populaarsed brändid Koff ja Karhu, Sinebrychoff on varunud suures koguses kangemat, nn IV klassi õlut ning poetöötajad teevad ületunde, et jaanuari esimesel päeval osta soovijate tulva rahuldada.

Riigimonopoli Alko jaemüügikohad on uuest aastast avatud kuni kella üheksani õhtul. Seni eriloaga kuni kella poole kaheni öösel avatud olnud restoranid ja baarid võivad edaspidi alkoholi müüa kuni kella neljani hommikul. Nende lahtiolekuaega pikendati kella viieni hommikul.

Lisaks tohivad baarid reklaamida ka "happy hour" pakkumisi.

Loe veel

Ka käsitööõlle tootjad saavad nüüd esimest korda jaemüüjatele otsemüügi luba taotleda ning neil on lubatud kuni 12% alkoholisisaldusega jooke otse klientidele müüa.

Maksud tõusevad

Uuest aastast ootab soomlasi eest 100 miljoni euro mahus alkoholiaktsiisi tõus. Selle eesmärk on tarbimist vähendada ning kõrgem maks mõjutab kõige rohkem õlle siidri ja veni hinda. Hinnangute kohaselt peaks 6-protsendiline aktsiisitõus väikese keskmise kangusega õllepudeli hinnale lisama umbes 7 senti.