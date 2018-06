Soome alkoturism Eestisse on aastaga kõvasti kukkunud

Mullu aprillist tänavu maini importisid soomlased "vaid" 6,4 miljonit liitrit absoluutalkoholi, mida on tervelt veerandi võrra vähem kui varem. Enamus langusest tuleb muidugi Eesti arvelt - siit toovad soomlased 2/3 kogustest, kirjutab Helsingin Sanomat.

Soome heaolu ja tervise instituudi teadur Thomas Karlsson rääkis väljaandele, et import hakkas langema mullu suvel. "Kukkumine on olnud üsna suur," märkis ta.

Karlssoni sõnul soomlased veel Lätti alkoholi järgi jõudnud pole. "Võibolla need, kes seni on suuri kogusi Eestist toonud, aga nende hulk on väike," märkis teadur.