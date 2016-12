Pooled ajalehe Helsingin Sanomat küsitlusele vastanud analüütikutest leidsid, et eurost on Soomele rohkem kahju kui kasu olnud.

Helsingin Sanomat küsitles 45 majandusanalüütikut, kellest 29 vastas. Vastanuist iga teine leidis, et eurost on rohkem kahju olnud kui kasu; vastupidisel arvamusel oli veerand analüütikuist. Ülejäänud leidsid, et küsimusele ei saa vastata.

Peamiselt rõhutavad euro kahjulikkust pankade ja konsultatsioonifirmade analüütikud. Euro kasulikkust või küsimusele vastamise võimatust märgivad aga peamiselt majandusteadlased.

Siiski on pea kõik küsitlusele vastanuist sama meelt ses osas, et Soome oleks 2012. aastal alanud majandussurutisest kergemini pääsenud omaenda vaba kursiga valuutaga. Samas oli 2002. aastal kasutusele võetud eurost esimestel aastatel Soome majandusele jällegi kasu.