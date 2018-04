Soome andis Nord Stream 2 ehitamiseks loa

Soome andis eile esimese loa gaasitrassi Nord Stream 2 ehituseks.

Yle kirjutab, et valitsuse luba on siiski tingimuslik ja näeb ette, et arvestada tuleb regiooni keskkonnatingimustega.

Soome peab andma ka teise loa, Põhja-Soome regionaalameti heakskiidu loodab Nord Stream saada lähinädalatel.

Saksamaa andis Nord Stream 2 ehituseks heakskiidu jaanuari lõpus.

Kokku peab Nord Stream 2 ehituseks kooskõlastuse andma viis riiki: lisaks Saksamaale Venemaa, Soome, Rootsi ja Taani. Nord Stream on varem kinnitanud, et lubade taotlemine edeneb plaanipäraselt.

Kahe paralleelse gaasitrassi pikkus Soome majandusvetes on 374 km. Kui gaasitrass valmib, saab see alguse Venemaal Vyborgis ning lõpeb Saksmaal Greifswaldis. Gaasitoru peaks aastas transportima 55 miljardit kuupmeetrit maagaasi.

Kui kõik load saadakse kätte, peaks Nord Strem 2 ehitus algama juba sel aastal ning gaasitrass peaks kasutusse võetama 2020. aasta alguses.